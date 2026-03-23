Landauer Autor Daniel Gebhart zu Gast: Stadtbibliothek Landau lädt zur Lesung am Donnerstag, 16. April, ein

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Landau präsentiert: Am Donnerstag, 16. April, liest der Landauer Autor Daniel Gebhart aus seinen Büchern „Strassenstaub“ und „Strassenstaub – Vergessene Kinder“ in den Räumlichkeiten der Einrichtung am Heinrich-Heine-Platz 10. Beginn ist um 19 Uhr.

Als Jugendlicher versucht Daniel Gebhart nach mehreren Schicksalsschlägen sein Glück in Alkohol und Drogen zu finden. Seine Eltern sind machtlos und können ihm nicht helfen. Auch andere Hilfsangebote scheitern. Eines Tages wendet sich jedoch das Blatt und er schafft den Absprung. Der autobiografische Debütroman „Strassenstaub“ erzählt die Geschichte eines Jugendlichen, der ins Drogenmilieu abstürzt, mit den Umständen hadert und um ein normales Leben kämpft. Sein zweites Buch „Strassenstaub – Vergessene Kinder“, das Daniel Gebhart gemeinsam mit seiner Frau Franziska geschrieben hat, erzählt die Geschichte zweier Jugendlicher während der Corona-Pandemie. Es geht um Liebe, Druck, Ängste, Drogen – und um die Botschaft: „Glaub an dich – und gib niemals auf!“

Interessierte Leserinnen und Leser haben an diesem Abend die Gelegenheit, den Autor persönlich kennenzulernen und mehr über die Hintergründe seiner Werke zu erfahren. Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Um Anmeldung per Mail an stadtbibliothek@landau.de oder telefonisch unter 0 63 41/13 43 20 wird gebeten.

Weitere Informationen gibt es direkt bei der Stadtbibliothek Landau oder unter https://opac.landau.de unter „Veranstaltungen“.

Bildunterschrift: Sind gemeinsam das Team hinter dem Strassenstaub-Projekt: Daniel und Franziska Gebhart. (Quelle: BenDavid Photographie)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 15:21