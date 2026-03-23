Landkreis Südliche Weinstraße – Insheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Insheim ist es am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr zu einem schweren Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Nach ersten Angaben kollidierten dort ein LKW und ein Zug. Infolge des Zusammenstoßes kam es zu mehreren Explosionen sowie Bränden. Auf Instagram von MRN-News finden Sie ein Reel.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und teilweise zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die genaue Identität der Beteiligten sowie den genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Aufgrund der Lage rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Neben der Polizei waren mehrere Feuerwehren aus der Region im Einsatz. Die Feuerwehr übernahm umgehend die Brandbekämpfung sowie die Sicherung der Unfallstelle. Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Brände eingeleitet.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen sowie Notärzten vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Zudem wurde der Bereich großräumig abgesichert, um den Einsatzkräften ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Bahnverkehr vollständig eingestellt

Der Bahnverkehr wurde im betroffenen Streckenabschnitt sofort eingestellt. Die Strecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Reisende müssen mit erheblichen Einschränkungen und Verzögerungen rechnen.

Parallel dazu laufen Maßnahmen zur Überprüfung der Gleisanlagen sowie der betroffenen Infrastruktur. Auch die Bergung der beteiligten Fahrzeuge wird vorbereitet.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls wurden durch die zuständigen Behörden aufgenommen. Der Bahnübergang sowie die Umgebung bleiben für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Hinweis: Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 21:06