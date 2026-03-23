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Motorsport
23.03.2026, 13:37 Uhr

Herxheim – Saisonauftakt im Waldstadion mit Lauf zur Deutschen Meisterschaft

MotorsportHerxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Motorsportvereinigung Herxheim (MSVH) eröffnet am Sonntag, den 29. März, die Bahnsportsaison im Süddeutschen Raum. Auf dem 283 m kurzen Oval im Waldstadion findet der erste von fünf Läufen zur Deutschen Speedwaymeisterschaft 2026 statt. Titelverteidiger Norick Blödorn hat gute Erinnerungen an die Bahn in der Südpfalz. Wurde er hier im Jahr 2022 mit damals knapp 18 Jahren jüngster Meister in der nationalen Speedwaygeschichte. In der Zwischenzeit ist er Profi und fährt unter anderem in England für das berühmte Belle Vue-Team aus Manchester. Im letzten Jahr gewann er zusammen mit Mario Häusl und Hannah Grunwald in Polen überraschend die U21- Team-Weltmeisterschaft. Neben dem Haidhofer Kelvin Wölbert , letztjähriger Vizemeister, hat sich auch Lokalmatador Erik Riss (MSVH) einiges vorgenommen. Im letzten Jahr verhinderte eine Augenverletzung eine Teilnahme von Riss an dem Championat. Die Wildcard des Veranstalters erhält der 19-jährige MSVH-Fahrer Tim Widera aus Insheim. Nach 20 Läufen sollte gegen 16 Uhr der erste Sieger 2026 feststehen. Am Vormittag haben die Junioren bereits ihre Chance ihr Können zu demonstrieren.

DM-Teilnehmer: 1 Valentin Grobauer, 2 Tyler Haupt, 3 Hannah Grunwald, 4 Marlon Hegener, 5 Mario Häusl, 6 Lars Skupien, 7 Richard Geyer, 8 Jonny Wynant, 9 Ben Iken, 10 Norick Blödorn, 11 Janek Konzack, 12 Kelvin Wölbert, 13 Patrick Hyjek, 14 Erik Riss, 15 Celina Liebmann, 16 Tim Widera, Res.: 17 Tim Arnold, 18 Dustin Schultz.

Training und Rennen der Junioren: 9:00 Uhr, Rennbeginn: 14:00 Uhr (Sommerzeit beachten!)
Eintrittspreise, auch für die Tribüne: Erwachsene 15 €, Jugendliche 13 – 17 Jahre 10 €, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Infos unter: www.speedway.de

Quelle
Bild: Erik Riss
Bild: MSV Herxheim/frei

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 13:37

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