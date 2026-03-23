Heidelberg – Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden auf der Speyerer Straße

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Speyerer Straße in Heidelberg auf Höhe der Einmündung Stückerweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Speyerer Straße in Richtung Autobahn. An der Ampel auf Höhe des Stückerwegs missachtete er das für ihn geltende Rotlicht. Zur gleichen Zeit befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi die Speyerer Straße in Richtung Stadtmitte. Bei für sie grün zeigender Ampel beabsichtigte sie, nach links in den Stückerweg abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 54-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Fahrbahnreinigung musste die Speyerer Straße im Bereich der Einmündung Stückerweg phasenweise vollgesperrt werden. Gegen 23:30 Uhr konnten sämtliche Sperrmaßnahmen aufgehoben werden. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 13:41