Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Tage werden länger, die Hotels füllen sich mehr und mehr mit Gästen und in der Hauptstraße genießen viele Menschen die ersten Sonnenstrahlen auf den Café-Terrassen. Die Hauptsaison in Heidelberg startet: Vom 1. April bis einschließlich 31. Oktober 2026 werden wieder vermehrt Stadtführungen und Stadtrundfahrten angeboten. Auch die Tourist Informationen verlängern ihre Öffnungszeiten.

Öffentlicher Altstadtrundgang

Der öffentliche Altstadtrundgang ist die beliebteste Tour durch Heidelberg und zeigt die Altstadt mit all ihren Facetten. Er führt vorbei an der Heiliggeistkirche, am Jesuitenviertel, zu Deutschlands ältester Universität und entlang vieler weiterer Sehenswürdigkeiten. Von April bis Oktober beginnt diese Führung täglich um 10.30 Uhr auf Deutsch, zusätzlich freitags um 18 Uhr und samstags um 14.30 Uhr (außer am 26. September 2026). Donnerstags bis samstags wird die Führung um 10.30 Uhr auch auf Englisch angeboten. Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist jeweils vor dem Eingang zur Tourist Information am Neckarmünzplatz. Dauer: 1,5 Stunden, Preis: 13 €, ermäßigt 11 €, mit HeidelbergCARD 11 €, ermäßigt mit HeidelbergCARD 9 €.

Öffentliche Stadtrundfahrt mit Schlossführung

Die Teilnehmer der Stadtrundfahrt mit Schlossführung genießen die schönsten Orte in Heidelberg bei einer Bustour durch verschiedene Stadtteile. Der anschließende Schlossrundgang führt durch den Stückgarten, den Schlossinnenhof und vom Großen Fass zum Schlossaltan. Mit der Bergbahn geht es dann wieder zurück in die Altstadt. Die Stadtrundfahrt startet freitags und samstags und zusätzlich am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr auf Deutsch (außer am 26. September 2026).

Treffpunkt für die Stadtrundfahrten ist die Infotafel (Bushaltestelle) vor der Tourist Information am Neckarmünzplatz.

Dauer: 2 Stunden, Preis: 35 €, ermäßigt 31 €, mit HeidelbergCARD 33 €, ermäßigt mit HeidelbergCARD 29 €. Das Schlossticket für den Eintritt in den Schlossinnenhof und die Bergbahnfahrt ist im Preis enthalten.

Öffentliche Universitätsführung

Vom 4. April bis 31. Oktober 2026 (außer 26. September 2026) erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Universitätsführung jeden Samstag ab 11 Uhr alles über die reiche studentische Kultur in Heidelberg. Mit dabei ist die Universitätsbibliothek, Heimat der weltberühmten mittelalterlichen Liedersammlung „Codex Manesse“. Besonders beliebt ist der Besuch des Studentenkarzers in der Augustinergasse: In dem historischen Studentengefängnis wurden von 1778 bis 1914 Angehörige der Universität für „Kavaliersdelikte“ bestraft.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen, die maximale Gruppengröße 15 Personen.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist vor dem Eingang zur Tourist Information am Neckarmünzplatz. Dauer: 1,5 – 2 Stunden, Preis: 18 €, ermäßigt 16 €, mit HeidelbergCARD 16 €, ermäßigt mit HeidelbergCARD 14 €. Im Preis ist der Eintritt in den Studentenkarzer und das Universitätsmuseum enthalten.

Sonstige öffentlichen Touren

Außer Altstadtführung, Stadtrundfahrt, Universitätsführung und Cabriobus Sightseeing Tour hat Heidelberg Marketing viele weitere außergewöhnliche öffentliche Touren im Angebot, bspw. die beliebten Segwaytouren oder die kulinarische Führung „Seit 1603 hopfig dabei“.

Neu: die Überraschungstour

Für Gäste, die von Heidelberg verblüfft werden möchten, wurde die neue geführte „Überraschungstour“ durch die Altstadt konzipiert. Ob mystische Gassen, verborgene Schätze aus Kunst und Kultur oder historische Persönlichkeiten im Kostüm – jede Tour ist anders und bietet ein neues, spannendes Erlebnis. Professionelle Guides führen mit Charme, Wissen und Witz durch eine Auswahl spannender Themenführungen. Die Gäste erfahren erst vor Ort, welches Kapitel der Geschichte sich für sie öffnet.

Die Führungen finden von April – Oktober, immer zwei Mal im Monat um 16 Uhr, statt. Alle Termine sind auf der Homepage von Heidelberg Marketing zu finden. Die Sprache ist Deutsch, die Dauer 1,5 Stunden, die Kosten 22 €, ermäßigt 20 €, mit HeidelbergCARD 20 €, ermäßigt mit HeidelbergCARD 18 €. Der Treffpunkt ist am Neckarmünzplatz vor der Tourist Information.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine Buchung über die Website von Heidelberg Marketing oder eine telefonische Reservierung. Vorbestellungen sind über das Buchungsbüro der Heidelberg Marketing GmbH möglich: Telefon 06221 58-402-23/-25, E-Mail: guide@heidelberg-marketing.de.

Tickets für die Stadtführungen sind auch in den Tourist Informationen erhältlich, Telefon 06221 58-44444,

E-Mail: touristinfo@heidelberg-marketing.de.

Cabriobus Sightseeing Tour

Eine Fahrt im Cabriobus ist eine entspannte und komfortable Möglichkeit, die Neckarstadt zu erkunden. Die Tour ist nicht nur bei Sonnenschein ein Erlebnis, denn dank des Glasdaches macht die Fahrt mit Blick auf die Heidelberger Sehenswürdigkeiten selbst bei Regen großen Spaß. Über Kopfhörer gibt es viele interessante Informationen in zahlreichen Sprachen (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Russisch, Spanisch). Die Rundfahrt mit dem Cabriobus startet täglich (außer am 26. und 27. September 2026) zwischen 10 und 16.30 Uhr jeweils zur halben und vollen Stunde an der Infotafel (Bushaltestelle) am Karlsplatz.

Dauer: circa 40 Minuten, Preis: 14 €, ermäßigt 8 € (Kinder) bzw. 13 €, mit HeidelbergCARD 13 €, Kinder unter 6 Jahren fahren kostenfrei.

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 20:58