Heidelberg – Fernwärmeausbau in Ladenburger Straße in Neuenheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Start des nächsten Ausbaubereichs ab 30. März 2026.

Die Stadtwerke Heidelberg setzen den Ausbau der klimafreundlichen Fernwärme in Neuenheim fort:

Ab 30. März 2026 wird in der Ladenburger Straße zwischen Brückenstraße und Bergstraße eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai 2026 abgeschlossen sein. Mit der Ladenburger Straße starten die Stadtwerke Heidelberg den nächsten Ausbaubereich.

Während der Verlegung der Fernwärmeleitung in der Ladenburger Straße ist die Fahrbahn für Kraftfahrzeuge gesperrt. Eine Umleitung wird über die umliegenden Straßen eingerichtet. Radfahrende und Zufußgehende können den Baustellenbereich passieren. Rettungswege sind sichergestellt und die Müllabfuhr erfolgt wie gewohnt. Alle Ladengeschäfte bleiben erreichbar. Im Bereich Bergstraße/ Ecke Ladenburger Straße und am Mönchhofplatz entfallen vorübergehend einige öffentliche Parkplätze, da sie für Baumaterial und einen Baucontainer benötigt werden.

Start des nächsten Ausbaubereichs

Die Maßnahme ist Teil des groß angelegten Fernwärmeausbaus, der auf der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Heidelberg basiert und zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt und des Landes Baden-Württemberg beiträgt. Der Ausbau begann im Herbst 2024 in Neuenheim und Handschuhsheim Süd, um immer mehr Haushalten den Anschluss an diese klimafreundliche Wärmeversorgung zu ermöglichen und geht nun in eine neue Phase über:

Dazu zählt die Bergstraße ab der Brückenkopfstraße. Außerdem die Straßen zwischen der Bergstraße und der Brückenstraße ausgehend von der Ladenburgerstraße im Süden bis zur Blumenthalstraße im Norden. Hinzu kommen Teilbereiche des Hainsbachswegs sowie der Handschuhsheimer Landstraße. Der Ausbau ist für den Zeitraum bis zum Jahr 2028 geplant.

Parallel dazu stehen weitere Fernwärmeerschließungen in Straßen im Bereich Neuenheim zwischen der Brückenstraße und der Berliner Straße auf dem Plan.

Immobilienbesitzende, die an einem Fernwärmeanschluss interessiert sind, können eine unverbindliche Angebotsanfrage stellen. Den Zugang zum Online-Netzportal dafür findet sich unter www.netze-heidelberg/hausanschluss. Mehr Informationen zur Fernwärme und insbesondere zur Förderung des Anschlusses auch unter www.swhd.de/fernwaerme.

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#BU Orangefarben ist der neue Ausbaubereich in Heidelberg-Neuenheim entlang der Bergstraße bis hoch zur Handschuhsheimer Landstraße zu erkennen. #

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 11:07