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23.03.2026, 22:00 Uhr

Heidelberg – Ein Tiegel geht, ein neuer kommt: Neues Quartier in Bergheim

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Montage der großformatigen Außenwerbung an der Kurfürstenanlage machen die EPPLE GmbH, die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) und die Stadtwerke Heidelberg GmbH erstmals sichtbar, was auf dem Gelände an der Kurfürstenanlage in den kommenden Jahren entsteht: TIEGEL Bergheim – ein neues, urbanes Stadtquartier auf dem traditionsreichen Areal der Heidelberger Druckmaschinen und der Stadtwerke Heidelberg.

Im Rahmen der Vorstellung am Freitag, 20. März 2026, wurde das Quartierskonzept erstmals öffentlich vorgestellt und der Stadtgesellschaft im Detail nähergebracht.

Wo aus Herkunft Zukunft wird
Der Name „TIEGEL“ schlägt bewusst die Brücke zwischen Herkunft und Zukunft: Er leitet sich von der berühmten Tiegel Druckmaschine ab, jener ikonischen Heidelberger Maschine, die über Jahrzehnte den internationalen Erfolg und die Identität des Unternehmens geprägt hat. Gleichzeitig steht „Tiegel“ im übertragenen Sinn für den „Schmelztiegel“ eines lebendigen, vielfältigen und zentralen Stadtquartiers, in dem unterschiedliche Menschen zusammenkommen und gemeinsam Zukunft gestalten.

Das Stadtquartier: vielfältige Wohn- und Nutzungsformen
Unter dem Namen TIEGEL entsteht ein neues Stadtquartier mit rund 600 Wohneinheiten mitten in Heidelberg, in dem vielfältige Wohnformen, wie Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, gefördertes Wohnen und Servicewohnen für die ältere Generation für verschiedene Lebensentwürfe zusammenkommen. Ergänzt wird dies durch Gewerbeflächen im Erdgeschoss und Gemeinschafts- und Begegnungsorte, die das Quartier im Alltag beleben und das Zusammenleben stärken. Hochwertige Grünräume, kurze Wege und eine nachhaltige, zukunftsorientierte Quartiersstruktur machen TIEGEL zu einem prägnanten neuen Stadtbaustein.

Das städtebauliche Konzept, das der Quartiersplanung zugrunde liegt, entstand bei einem Ideenwettbewerb mit den drei Preisträgern a+r Architekten GmbH (Stuttgart), Fink + Jocher Gesellschaft von Architekten und Stadtplanern mbH (München) und Bilger Fellmeth Architekten (Frankfurt). Dieses wurde in Zusammenarbeit mit den Projektträgerinnen und der Stadt Heidelberg weiter ausgearbeitet.

„Ich freue mich sehr, dass wir heute die ersten Baugenehmigungen für das Projekt TIEGEL überreichen – ein großartiges neues Stadtquartier, durch das Heidelberg rund 600 neue Wohnungen in zentraler Lage erhält. Hier entstehen Wohneigentum, Mietwohnungen, gefördertes Wohnen und Servicewohnen für ältere Menschen, kombiniert mit gewerblichen Nutzungen in unterschiedlichen Architekturen. Durch die Nutzungs- und Gebäudevielfalt wird ein bunter, zukunftsorientierter und lebenswerter Ort entstehen. Für den Mut zum Bauen und die Zusammenarbeit aller hier Beteiligten möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Gerade in einer Zeit, in der vielerorts Projekte ins Stocken geraten, wird in Heidelberg weiterhin gebaut – und genau das brauchen wir, um unserer Verantwortung für dringend benötigten Wohnraum gerecht zu werden“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Den Auftakt der Quartiersentwicklung machen entlang der Kurfürstenanlage die Gebäude OPTIMA, in dem auch gefördertes Wohnen realisiert wird, und CAROLINA mit dem neuen Servicewohnen für die ältere Generation. Anschließend folgt das Gebäude ALLEGRA (Alte Eppelheimer Straße / Ecke Kirchstraße), in dem die ersten Eigentumswohnungen des neuen Quartiers entstehen. Damit wächst das Quartier von Westen nach Osten und verbindet hochwertige Wohnangebote mit sozial ausgewogenen Strukturen.

Die Namen der Gebäude – von ALLEGRA über CAROLINA bis OPTIMA – greifen das Quartierskonzept auf und sind inspiriert von Schriftarten, die die gestalterische Herkunft des Areals aus dem Umfeld der Heidelberger Druckmaschinen aufgreifen. Der Heidelberger Graphikdesigner Götz Gramlich gestaltete das Design des neuen Quartiers, in dem sich auf kreative Weise die Geschichte des Ortes widerspiegeln wird.

Nachhaltigkeit im Quartier
Das TIEGEL Quartier Bergheim setzt auf eine zukunftsorientierte und ressourcenschonende Entwicklung. Durch die effiziente Nutzung von Umwelt- und Abwärmequellen erhalten die Bewohner Wärme im Winter und Temperierung im Sommer – ohne zusätzliche Technik in der Wohnung. „Dieses »wechselwarme« Niedrigtemperaturnetz ermöglicht dank seines geringen Stromverbrauchs eine hohe Preisstabilität“, betont Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie, verantwortlich für das Energiekonzept im Quartier. „Das bedeutet: hohe Effizienz, stabile Kosten und ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz – basierend auf modernsten Standards.“

Die Gebäude werden nach dem QNG40Standard errichtet und erfüllen damit hohe ökologische Anforderungen. Zudem bleibt die bestehende dreigeschossige Tiefgarage erhalten, was den Einsatz von neuem Beton deutlich reduziert und so einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Minderung beim Bau leistet.

EPPLE GmbH
Die Kernkompetenz des Heidelberger Unternehmens liegt in der Projektentwicklung und Realisierung von Wohnimmobilien in den Metropolregionen Rhein-Neckar, Stuttgart und Rhein-Main. Städtebauliche und architektonische Qualität stehen bei EPPLE im Zentrum der Konzeptionen. EPPLE legt Wert auf hohe Unternehmenskultur, möchte gute Nachbarschaft stiften und schöne Häuser bauen.

Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH)
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH ist mit 7.351 Wohnungen die größte Vermieterin der Stadt und steht für eine moderate Mietpreispolitik sowie die Bereitstellung von bezahlbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum in Heidelberg. Mit ihren Spezialimmobilien erfüllt sie zahlreiche bau- und immobilienbezogene Aufgaben für die Stadt Heidelberg und ihre Bürger.

Stadtwerke Heidelberg
Mit rund 900 Beschäftigten und einem Umsatz von 622,2 Millionen Euro im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr ist das Unternehmen einer der wichtigsten Arbeitgeber in Heidelberg und einer der größten rein kommunalen Energieversorger bundesweit. Tag für Tag versorgen die Stadtwerke Heidelberg 200.000 Menschen in Heidelberg und der Region verlässlich mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Services rund um die Themen Energie und Klimaschutz. Die Verbindung zur Stadt und Region prägt sein Handeln. Mit seiner Energiekonzeption 2030 ist das Unternehmen der wichtigste Partner der Stadt Heidelberg auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Quelle: Stadt Heidelberg + EPPLE GmbH Leiter Unternehmenskommunikation

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 22:00

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