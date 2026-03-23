Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Fertigstellung der Platzfläche rund um den denkmalgeschützten Wasserturm am Czernyring ist ein weiterer Baustein der Stadtentwicklung in der Heidelberger Bahnstadt abgeschlossen. Die neu gestaltete Fläche steht ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Der Wasserturm aus dem Jahr 1907, ein Relikt des ehemaligen Güter- und Rangierbahnhofs, wurde in den vergangenen Jahren umfassend saniert und beherbergt seit November 2025 das „Lilo Bar & Restaurant“.

Neuer Aufenthaltsort mit hoher Aufenthaltsqualität

Die Stadt Heidelberg hat rund um den Turm eine attraktive, öffentliche Platzfläche geschaffen. Der leicht abgesenkte Platz wird von Trockenmauern eingefasst und von einer Pflanzfläche mit Stauden, Gräsern und Gehölzen eingerahmt. Mehrere Sitzgelegenheiten laden künftig zum Verweilen ein. Der Platz ist über eine Treppe und barrierefrei über eine Natursteinrampe erreichbar.

Ein Teil der Fläche wird künftig mit Außengastronomie durch das Restaurant genutzt und ergänzt das Angebot des Wasserturms. Das Restaurant „Lilo Bar & Restaurant“ hatte im November 2025 im Wasserturm eröffnet, den Investor Lucas Rupp mit seinem Bruder Hendrik Rupp sowie dem Architekten Kevin Sättele mit großem Aufwand saniert hatten.

Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung

Bei der Planung des Platzes wurde besonderer Wert auf Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte gelegt. Die vielfältige Bepflanzung schafft Lebensräume und Nahrung für Insekten. Es wurden Pflanzen ausgewählt, die mit hohen Temperaturen in Städten im Sommer zurechtkommen. Der neue Platz am Wasserturm lädt dazu ein, zusammenzukommen, egal ob mit Freunden, Familie oder einfach für eine kleine Pause im Alltag.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 21:48