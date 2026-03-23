Haßloch – Unterstützungsaktion für den von der Vogelgrippe gebeutelten Vogelpark

Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Situation im Vogelpark Haßloch: Der Park ist leider stark von der Vogelgrippe betroffen. Viele Tiere mussten eingeschläfert werden, und der Park steht momentan vor großen Herausforderungen.

Aus diesem Grund haben wir eine Spendenaktion auf GoFundMe gestartet, um den Vogelpark zu unterstützen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und die Aktion viral zu verbreiten. Ein gutes Beispiel ist der Tiergarten Birkenheide – dort konnten auf diese Weise bereits über 50.000 € an Spenden gesammelt werden.

Wir sind für jede Unterstützung, jede Idee oder das Teilen unserer Aktion sehr dankbar. Außerdem stehen wir bereits in Kontakt mit dem Vorstand des Vogelparks Haßloch, und weitere Hilfsaktionen sind in Planung.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung.

https://gofund.me/240b45e27



Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 11:16