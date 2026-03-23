Hardheim – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Hardheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, gegen 12:40 Uhr, kam es in Hardheim in der Schloßstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein grauer SUV streifte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vom Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Mitsubishi mit einem Teilkennzeichen aus dem Bereich Mosbach handelt. Am Steuer soll ein älterer Mann gewesen sein, auf dem Beifahrersitz eine ältere Frau. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 14:47