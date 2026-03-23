Bad Dürkheim – Gönnheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Gönnheim ist es beim Brand in der Ludwigstraße zu einem hohen Sachschaden gekommen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 150.000 bis 170.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Das Feuer war demnach in einer Sattlerei ausgebrochen und griff im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Nachbargebäude über. Trotz der Ausbreitung des Brandes wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim sowie die Feuerwehr der Stadt Bad Dürkheim waren mit starken Kräften im Einsatz und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte zudem vom Technischen Hilfswerk Neustadt (THW).

Wegen der umfangreichen Löscharbeiten musste die Ludwigstraße in Gönnheim für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 20:24