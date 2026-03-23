Elztal-Dallau – Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs auf der B27

Elztal-Dallau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pkw-Lenker, der auf der Bundesstraße 27 bei Mosbach durch unsichere Fahrweise auffiel. Der 31-Jährige konnte gegen 20:40 Uhr am Ortseingang Dallau durch die Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC und Kokain aus. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen. Der Pkw wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 14:52