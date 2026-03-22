Weinheim – Sommerfrische für die Sommergasse



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zentrale Straße in Lützelsachsen wird dieses Jahr saniert –

Öffentliche Bürger-Info vor Baubeginn

Für die Bürgerinnen und Bürger in Lützelsachsen ist es eine gute Nachricht,

nicht nur für das Straßenbild, auch für die Versorgungssicherheit der Infrastruktur mit

Wasser, Kanalisation und anderen Leitungen: Die Sommergasse wird in diesem Jahr neu

gemacht, was Tiefbau- und Straßenbau angeht. Das von Rissen und Schlaglöchern

beeinträchtigte Bild der wichtigsten Querspange durch den Ort wird sich also deutlich

verbessern und den größten Weinheimer Ortsteil aufwerten.

Der Gemeinderat hat neulich die erforderlichen Haushaltsmittel bestätigt. Damit ist die

Grundlage geschaffen worden, dass die Stadt nach Rechtskraft des Haushaltsplans das

Projekt umsetzen kann. Nach aktueller Planung sollen die Bauarbeiten Mitte August 2026

beginnen.

Im Zuge der Baumaßnahme werden nicht nur Kanal und Gehwege sowie Fahrbahn

grundlegend erneuert, sondern auch der Verkehrsraum neugestaltet. Auch die Stadtwerke

Weinheim nutzen die Gelegenheit, um die Trinkwasserleitung in der Sommergasse zu

modernisieren. Durch die Bündelung der Arbeiten sollen Synergien genutzt und

zusätzliche, spätere Eingriffe in die Straße vermieden werden.

Informationen vor Ort

Die betroffenen Haushalte sowie die ansässigen Geschäfte werden in den nächsten

Wochen schriftlich mit weiteren Details zur Maßnahme informiert. Vor dem Baubeginn ist

eine Öffentlichkeitsveranstaltung geplant, um über die Planungen und den Ablauf zu

informieren. Hier sollen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Geschäftstreibende die

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich umfassend über die einzelnen

Bauabschnitte zu informieren.

Nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft

Mit der Erneuerung von Kanalisation, öffentliche Verkehrsraum und Trinkwasserleitung

investiert die Stadt sowie Stadtwerke gezielt in eine zukunftssichere Infrastruktur, betont

Bürgermeister Andreas Buske. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, die

Verkehrssituation zu verbessern und die Substanz der Sommergasse langfristig zu

sichern.

Über den genauen Bauzeitenplan und mögliche Einschränkungen während der

Bauphasen informieren die Stadt und Stadtwerke rechtzeitig.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 19:48