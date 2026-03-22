Weinheim – Sommerfrische für die Sommergasse

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zentrale Straße in Lützelsachsen wird dieses Jahr saniert –
Öffentliche Bürger-Info vor Baubeginn
Für die Bürgerinnen und Bürger in Lützelsachsen ist es eine gute Nachricht,
nicht nur für das Straßenbild, auch für die Versorgungssicherheit der Infrastruktur mit
Wasser, Kanalisation und anderen Leitungen: Die Sommergasse wird in diesem Jahr neu
gemacht, was Tiefbau- und Straßenbau angeht. Das von Rissen und Schlaglöchern
beeinträchtigte Bild der wichtigsten Querspange durch den Ort wird sich also deutlich
verbessern und den größten Weinheimer Ortsteil aufwerten.
Der Gemeinderat hat neulich die erforderlichen Haushaltsmittel bestätigt. Damit ist die
Grundlage geschaffen worden, dass die Stadt nach Rechtskraft des Haushaltsplans das
Projekt umsetzen kann. Nach aktueller Planung sollen die Bauarbeiten Mitte August 2026
beginnen.
Im Zuge der Baumaßnahme werden nicht nur Kanal und Gehwege sowie Fahrbahn
grundlegend erneuert, sondern auch der Verkehrsraum neugestaltet. Auch die Stadtwerke
Weinheim nutzen die Gelegenheit, um die Trinkwasserleitung in der Sommergasse zu
modernisieren. Durch die Bündelung der Arbeiten sollen Synergien genutzt und
zusätzliche, spätere Eingriffe in die Straße vermieden werden.
Informationen vor Ort
Die betroffenen Haushalte sowie die ansässigen Geschäfte werden in den nächsten
Wochen schriftlich mit weiteren Details zur Maßnahme informiert. Vor dem Baubeginn ist
eine Öffentlichkeitsveranstaltung geplant, um über die Planungen und den Ablauf zu
informieren. Hier sollen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Geschäftstreibende die
Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich umfassend über die einzelnen
Bauabschnitte zu informieren.
Nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft
Mit der Erneuerung von Kanalisation, öffentliche Verkehrsraum und Trinkwasserleitung
investiert die Stadt sowie Stadtwerke gezielt in eine zukunftssichere Infrastruktur, betont
Bürgermeister Andreas Buske. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, die
Verkehrssituation zu verbessern und die Substanz der Sommergasse langfristig zu
sichern.
Über den genauen Bauzeitenplan und mögliche Einschränkungen während der
Bauphasen informieren die Stadt und Stadtwerke rechtzeitig.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 19:48