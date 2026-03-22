Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag kam es im Bereich der Iggelheimer Straße zu mehreren Polizeieinsätzen wegen eines alkoholisierten 42-jährigen Mannes.

Zunächst fiel der Mann durch auffälliges Verhalten im öffentlichen Raum auf, blieb dabei jedoch noch ruhig. Im weiteren Verlauf des Tages eskalierte die Situation: Der 42-Jährige belästigte Kunden und Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes und ignorierte einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis.

Trotz polizeilicher Maßnahmen kehrte der Mann erneut an den Ort zurück, sprach Passanten an und sorgte weiterhin für Störungen. Schließlich entkleidete er sich zudem öffentlich, was einen weiteren Einsatz der Polizei erforderlich machte.

Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam, um weitere Vorfälle zu verhindern, und brachten ihn auf eine Dienststelle.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 09:11