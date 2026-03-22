Speyer – Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag, gegen 09:00 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Pedelec-Fahrerin.

Ein 67-jähriger Beifahrer eines parkenden Pkw öffnete die Fahrzeugtür, als die 54-jährige Frau gerade mit ihrem Rad passierte. Die Radfahrerin prallte gegen die Tür, stürzte und verletzte sich hierbei. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An der Beifahrertür des Pkw sowie am Pedelec entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 600 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 19:57