Speyer – 444. Speyerer Frühjahrsmesse

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 2. bis 19. April 2026 verwandelt sich der Festplatz in Speyer wieder zu einem bunten Messetreiben. Neben zahlreichen attraktiven Fahrgeschäften erwarten die Besucher*innen vielfältige kulinarische Angebote.

Familienfreundlichen Fahrspaß bieten unter anderem das Riesenrad, Rundfahrgeschäfte und der Automatik-Skooter. Wer Nervenkitzel sucht, kann die Hochfahrattraktion ausprobieren. Für Kinder steht außerdem auch eine Belustigungsanlage bereit. Ball-, Pfeil-, Los- und Ringwurfgeschäfte, Angelspiele sowie der Schießwagen laden dazu ein, das eigene Geschick unter Beweis zu stellen.

Rund 600 Sitzplätze in Biergärten und bei Imbissbetrieben bieten Gelegenheit zum Verweilen, während Süßwaren-, Eis- und Crêpewagen für den süßen Genuss sorgen. Die Verkaufsgeschäfte laden zum Bummeln über den Festplatz ein.

Öffnungszeiten

 Täglich von 14 bis 22 Uhr

 Freitags, samstags und an Tagen vor Feiertagen von 14 bis 23 Uhr

 Sonntags und an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr

 An Karfreitag, 3. April 2026, bleibt die Messe geschlossen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die 444. Frühjahrsmesse am Donnerstag, 2. April 2026, auf dem Festplatz eröffnen. Die Eröffnung findet um 18.30 Uhr mit dem Eichbaum-Fassbieranstich im Biergarten der Fa. Barth statt.

Beim Einzug in den Biergarten wartet die Stadtjugendkapelle Speyer auf die zahlreichen Gäste, um ordentlich einzuheizen.

Programmpunkte und Aktionen:

 Zur Eröffnung wird allen Besucher*innen der Frühjahrsmesse ein Messetasting angeboten. Im Zeitraum von 17.30 bis 18 Uhr können alle Fahrgeschäfte für 1 Euro pro Person genutzt werden.

 Samstags (4. April, 11. April und 18. April 2026) ab 15 Uhr laufen Kinderhelden und Idole auf der Speyerer Messe. Kinder, ob Groß oder Klein, haben Gelegenheit, Fotos zu machen.

 Montags (6. April und 13. April 2026) von 15 bis 18 Uhr können sich die Kinder am Riesenrad kostenfrei schminken lassen.

 Dienstags (7. April und 14. April 2026) öffnen sich die Tore zu einer zauberhaften Welt voller Nostalgie und schillernder Seifenblasen! Majestätische Stelzenläufer, ein virtuoser Jongleur und eine faszinierende Seifenblasenkünstlerin verwandeln den Tag in ein funkelndes Spektakel – ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

 Mittwochs (8. April und 15. April 2026) locken ermäßigte Fahrpreise an den Fahrgeschäften und an den Verkaufsständen ganztägig zum Familientag.

 Freitags (10. April und 17. April 2026) sind alle weiblichen Gäste zur Ladies Night eingeladen. Ab 19 Uhr erhalten alle Besucherinnen auf der gesamten Frühjahrsmesse eine Ermäßigung von einem Euro.

 Ein besonderes Highlight für alle kleinen Besucherinnen und Besucher erwartet die Familien am Ostersonntag, 5. April 2026: Bereits zum achten Mal findet auf dem Messplatz die große Ostereiersuche für Kinder statt.

Auf dem Gelände der Frühjahrsmesse werden rund 4.444 bunt gefärbte Ostereier versteckt, die ab 12 Uhr von den Kindern mit viel Spaß und Entdeckerfreude gesucht werden dürfen. Die beliebte Aktion sorgt jedes Jahr für leuchtende Augen und fröhliche Osterstimmung auf dem gesamten Messplatz.

Ein ganz besonderer Anreiz wartet zudem auf die glücklichen Finderinnen und Finder der vier goldenen Ostereier, die ebenfalls auf dem Gelände verborgen sind. Jedes Kind, das eines dieser seltenen Eier entdeckt, erhält noch am selben Tag einen VIP-Pass für die Frühjahrsmesse – und kann sich damit auf ein ganz besonderes Messeerlebnis freuen.

 Die 444. Speyerer Frühjahrsmesse bietet in diesem Jahr ein ganz besonderes Genuss-High-light: eine Weinprobe im Riesenrad. Am Donnerstag, 16. April 2026 um 18 Uhr erwartet die Gäste ein außergewöhnliches Erlebnis hoch über dem Festplatz. Während sich das Riesenrad langsam über die Dächer von Speyer dreht und die Sonne am Abendhimmel untergeht, genießen die Teilnehmenden ausgewählte Weine, welche von küwé Wein & Events präsentiert werden. Zusammen mit dem einzigartigen Blick über die Stadt entsteht eine besondere Atmosphäre, die Genuss und Ausblick auf eindrucksvolle Weise verbindet.

Die Weinprobe eignet sich ideal als besondere Geschenkidee, für einen genussvollen Abend zu zweit oder als außergewöhnliches Erlebnis mit Freunden. Sie zeigt zugleich, dass die Speyerer Frühjahrsmesse – die in diesem Jahr zum 444. Mal stattfindet – nicht nur klassisches Jahr-

marktvergnügen bietet, sondern auch besondere kulinarische Momente für Genießer*innen

bereithält.

Tickets sind zum Preis von 44 Euro pro Person erhältlich. Im Ticketpreis inklusive:

o Ein Sekt

o Drei auserlesene Weine

o Kleine Snackvariation

Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt; die Veranstaltung findet bei einer Mindestteilnehmendenzahl von 20 Personen statt. Eine frühzeitige Buchung wird empfohlen. Tickets können online über die Tourist-Info erworben werden.

 Am Sonntag, 12. April 2026, lädt Stauferkaiser Friedrich II. – alias Gästeführer Frank Seidel – um 15 Uhr zur historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte ein.

Die Führung beginnt auf dem Geschirrplätzel am Jakobspilger und endet nach etwa einer Stunde auf der Speyerer Frühjahrsmesse. Kaiser Friedrich II. erzählt, was sich aus seiner im Juli 1245 erteilten Erlaubnis, eine Messe in Speyer abzuhalten, entwickelt hat.

Tickets sind in der Tourist-Info erhältlich. Der Preis pro Person beträgt 15 Euro und inkludiert die Führung sowie ein Essen und ein alkoholfreies Getränk auf der Messe. Der Erlös wird traditionsgemäß einem sozialen Zweck beziehungsweise einer sozialen Einrichtung in Speyer zugeführt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Schaustellerverband Speyer e. V. und mit Gästeführer Frank Seidel statt.

 Im Jahr 2026 wird die 444. Frühjahrsmesse gefeiert – ein ganz besonderes Jubiläum, das auf eine lange Tradition und viele unvergessliche Momente zurückblicken lässt.

Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern soll dieses besondere Messejahr in einem würdigen und stimmungsvollen Rahmen ausklingen.

Den feierlichen Abschluss bildet ein geräuscharmes Abschlussfeuerwerk am Sonntag, 19. April 2026, um 21 Uhr, welches den Himmel über der Messe in festlichem Glanz erstrahlen lässt.

Sicherheit

Für die Frühjahrsmesse Speyer 2026 wurde in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Feuerwehr, dem Ordnungsamt, der Polizei sowie Vertreter*innen der Stadt Speyer ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt. Ziel der Planung ist es, mögliche Risiken während der Veranstaltung frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um den sicheren Ablauf der Messe zu gewährleisten. Das Sicherheitskonzept umfasst bauliche, technische, organisatorische und kommunikative

Maßnahmen, die eine breite Palette möglicher Ereignisse abdecken – von Unwettern über Stromausfälle bis hin zu anderen Störungen, die den normalen Ablauf der Messe verändern könnten. Dabei wurden Verantwortlichkeiten festgelegt, Personaleinsätze koordiniert, Verkehrsregelungen getroffen und Kommunikationswege abgestimmt, um in allen Szenarien schnell und effektiv reagieren zu können.

Die Sicherheitsplanung ist ein dynamischer Prozess, der kontinuierlich an aktuelle Gegebenheiten und neue Erkenntnisse angepasst wird. Auf Grundlage der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren wurden die Maßnahmen weiterentwickelt. So kommen erneut mobile Durchfahrtssperren zum Einsatz, die ein unbefugtes Befahren des Veranstaltungsgeländes während der Öffnungszeiten verhindern. Auch Notlicht- und Durchsageinseln stehen bereit, um im Bedarfsfall sicherheitsrelevante In-

formationen über Lautsprecher und Notbeleuchtung an die Besucherinnen und Besucher weiterzugeben.

Zusätzlich haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, über die kostenlose KATWARN-App das Themen-Abo „Frühjahrsmesse Speyer 2026“ zu abonnieren und so aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung direkt auf ihr Mobil-

gerät zu erhalten.

Quelle Stadt Speyer Foto: © Michael Varelmann

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 09:47