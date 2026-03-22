Rheinland-Pfalz – Möglicher Regierungswechsel – Historisches Ereignis: CDU löst SPD-geführte Regierung ab – Landtagswahl 2026 – Aktueller Stand

Rheinland-Pfalz / Ludwigshafen / Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Zahlen zum Ergebnis der Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz:
CDU: ca. 30,5–30,8 %
SPD: ca. 26–27 %
AfD: ca. 20,0 %
Grüne: ca. 7,5–7,7 %
Resultat aktuell
CDU klar stärkste Kraft, deutlicher Vorsprung vor SPD
SPD verliert stark und liegt deutlich hinter CDU
AfD erzielt Rekordergebnis (~20 %)
Grüne bleiben einstellig
FDP, Linke und Freie Wähler voraussichtlich unter 5 % → kein Landtagseinzug
Weitere Parteien:
FDP: ca. 2,1 %
Freie Wähler: ca. 3,9–4,0 %
Linke: ca. 4,4–4,5 %
Sonstige: ca. 4,4 %
Möglichkeit:
Regierungswechsel wahrscheinlich (CDU vorne)
Mögliche Große Koalition (CDU + SPD)
bisherige Regierung (SPD, Grüne, FDP) abgewählt
Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 23:56