Rheinland-Pfalz – Möglicher Regierungswechsel – Historisches Ereignis: CDU löst SPD-geführte Regierung ab – Landtagswahl 2026 – Aktueller Stand

Rheinland-Pfalz / Ludwigshafen / Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Zahlen zum Ergebnis der Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz:

CDU: ca. 30,5–30,8 %

SPD: ca. 26–27 %

AfD: ca. 20,0 %

Grüne: ca. 7,5–7,7 %

Resultat aktuell

CDU klar stärkste Kraft, deutlicher Vorsprung vor SPD

SPD verliert stark und liegt deutlich hinter CDU

AfD erzielt Rekordergebnis (~20 %)

Grüne bleiben einstellig

FDP, Linke und Freie Wähler voraussichtlich unter 5 % → kein Landtagseinzug

Weitere Parteien:

FDP: ca. 2,1 %

Freie Wähler: ca. 3,9–4,0 %

Linke: ca. 4,4–4,5 %

Sonstige: ca. 4,4 %

Möglichkeit:

Regierungswechsel wahrscheinlich (CDU vorne)

Mögliche Große Koalition (CDU + SPD)

bisherige Regierung (SPD, Grüne, FDP) abgewählt

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 23:56