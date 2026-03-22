Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Samstagabend zu einem heftigem Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 46-jähriger Fahrer der Linie 4 von der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts in Richtung Schafsweide abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Weiche jedoch falsch gestellt, sodass die Bahn geradeaus in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke weitergeleitet wurde.

Da zeitgleich eine Straßenbahn der Linie 4A aus Richtung Schafsweide kommend in die Friedrich-Ebert-Straße abbog, kam es zur Kollision. Infolge des Zusammenstoßes entgleisten beide Straßenbahnen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bis ca. 23 Uhr gesperrt werden. Die beiden entgleisten Straßenbahnen wurden durch die RNV geborgen. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 09:56