Ludwigshafen – Rheinland-Pfalz wählt: CDU vorne, AfD stark – SPD auf Platz zwei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22. März 2026 wurde in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Wahllokale sind geschlossen.

(Stand 22.3.2026, 18:24 Uhr) Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU laut erster Hochrechnung mit 30,6 Prozent deutlich auf Platz eins. Dahinter folgt die SPD mit 26,9 Prozent, während die AfD mit 20 Prozent ein starkes Ergebnis erzielt. Die Grünen kommen auf 7,7 Prozent. Die Linke (4,4 Prozent), die Freien Wähler (3,9 Prozent) und die FDP (2,1 Prozent) bleiben aktuell hinter den Erwartungen zurück.

Quelle infratest dimap

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 18:42