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Prinzregenten Theater De German
22.03.2026, 15:22 Uhr

Ludwigshafen – Prinzregenten Theater präsentiert „Die Schicksalsjahre eines Hemshöfers“ – Komödie mit viel Witz und Lokalkolorit

Prinzregenten Theater De GermanKultur: „Die Schicksalsjahre eines Hemshöfers“ – Komödie mit viel Witz und Lokalkolorit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unterhaltsames Bühnenstück mit viel Humor und Wiedererkennungswert: Die Komödie rund um Günter German sorgt für zahlreiche Lacher und wird noch bis Sonntag, 12. April 2026 aufgeführt. Alle Termine finden Sie im Veranstaltungskalender von MRN-News oder auf der Internetseite des Prinzregenten Theaters.

Günter German ist Schichtarbeiter und Gewerkschaftler. Wenn sich einer in den Vordergrund spielt, dann ist er es. Er ist ein Vorzeigeexemplar eines sogenannten Wichtigtuers, der alles durch das Vergrößerungsglas sieht, wenn Nachbarn, Kollegen oder Bekannte Fehler machen. „In moiner Familie iss jo schließlich alles normal.“ Doch in Wirklichkeit sieht das ganz anders aus.

Seine Frau Anita gibt sein hart verdientes Geld mit vollen Händen aus. Als Hausfrau, Avonberaterin und leidenschaftliche QVC-Bestellerin häufen sich nicht nur unnötige Anschaffungen, sondern auch Schulden. Dubiose Haustürgeschäfte und ein Kredit mit Wucherzinsen bringen die Familie zusätzlich in Bedrängnis.

Jetzt ist guter Rat teuer – und die Nachbarin Aische, Haushaltsretterin in der Not, versucht zu helfen. Doch Günter darf davon nichts erfahren. Dabei sorgt allein schon Aisches Herkunft für zusätzliche Spannungen im Hause German.

Auch die Kinder tragen ihren Teil zum Chaos bei: Sohn Kevin hat wenig Perspektive, während Tochter Gaby sich ausgerechnet in einen Polizisten verliebt, der erst „eingedeutscht“ werden muss, um in die Familie zu passen.

Zwischen familiären Turbulenzen, beruflichen Problemen und seinen ganz eigenen Ansichten über die Welt kämpft sich Günter German durch den Alltag – stets überzeugt davon, alles besser zu wissen. Doch sein Chef sieht das offenbar anders.

Die Komödie bietet einen humorvollen, manchmal überspitzten Blick auf das Leben im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof – mit viel Lokalkolorit und einem Augenzwinkern.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 15:22

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