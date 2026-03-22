Ludwigshafen – Momo

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Batsheva Dance Company, eines der herausragendsten Tanzensembles weltweit, wurde
stark geprägt durch ihren Hauschoreographen Ohad Naharin.
Die von ihm entwickelte GAGA-Bewegungssprache wird von Ensembles weltweit mit Erfolg angewendet. Nun gastiert
die gefeierte israelische Gruppe am Samstag, 28.3.2026 um 19.30 Uhr mit ihrem Tanzstück
Momo auf den Pfalzbau Bühnen.
Eindrucksvoll stellt Naharin darin seine Eigenwilligkeit und seinen Ideenreichtum unter
Beweis. Im Stück geht es um das Thema der Ambivalenz des Daseins, um Gruppendynamik
und die Suche nach Individualität, um Geschlechterrollen und Aufbegehren gegen
Konventionen. Zur vorwärtstreibenden und doch getragenen Musik aus dem Album Landfall
der legendären Laurie Anderson und des Kronos Quartetts entfalten die Tänzer auf der
dunkel ausgeleuchteten Bühne (Lichtdesign: Avi Yona Bueno (Bambi), Bühne: Gadi Tzachor)
ein temporeiches Tanzgeschehen, in dem tiefe Trauer neben Schönheit ihren Platz hat.
In hautfarbenen Trikots, die Männer mit entblößtem Oberkörper (Kostüme: Eri Nakamura),
bilden sich wechselnde Gruppen auf der Bühne, einzelne Tänzerinnen brechen aus der
Gemeinschaft aus. Im spielerischen Bezug auf Archetypen und Mythen eröffnen sich
verschiedene Kraftfelder zwischen Autonomie und Geborgenheit in der Gruppe, perfekt
getanzt vom großartigen Ensemble der Compagnie. Sie lassen an die Elemente denken, die
sich um denselben Kern drehen – abwechselnd nach außen getrieben oder magisch
angezogen, mit Raum für Zärtlichkeit und Läuterung.
Im Anschluss an die Vorstellung gegen 20.45 Uhr gibt der irische Singer-Songwriter Robert
John Hope ein After-Show-Konzert im Gläsernen Foyer des Theaters (Einheitspreis 20 € /
ermäßigt 12 €, Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung).
Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558
Foto: Ascaf
Quelle: Theater im Pfalzbau
Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 20:21