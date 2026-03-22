Ludwigshafen (ots) – Am Samstag, 21.03.2026, gegen 16:20 Uhr, kam es am Rathausplatz in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von Kupferkabeln auf einer Baustelle.

Zwei bislang unbekannte Täter wurden während der Tat von Passanten gestört und ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Rhein-Galerie.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer bärtig gewesen sein und schwarze Jacken sowie Mützen getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 08:54