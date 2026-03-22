  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Grafik Forschungsgruppe Wahlen
22.03.2026, 18:52 Uhr

Ludwigshafen – CDU-Wahlsieg dank Wechselstimmung und großer SPD-Defizite

Grafik Forschungsgruppe WahlenLudwigshafen / Mainz / Mannheim – Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 – Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bricht die SPD ein, die CDU legt zu und wird erstmals seit 1991 wieder stärkste Partei. Die Grünen sind relativ stabil, die AfD kann sich mehr als verdoppeln. FDP und Freie Wähler scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke legt zu.

Wahlergebnis: Latente Wechselstimmung
Verantwortlich für den SPD-Einbruch sind eine schwache Regierungsbilanz, gesunkenes Parteiansehen und sachpolitische Defizite. SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat weniger Zugkraft als seine Vorgänger, kann aber dank gutem Ansehen die SPD-Verluste noch einbremsen. Die CDU, genau wie die SPD ohne bundespolitischen Rückenwind, profitiert bei einer landespolitisch geprägten Wahl von mehr Sachkompetenz und einer latenten Wechselstimmung: Wenn es um die Führung der Landesregierung geht, ist es – nach fast 35 Jahren SPD an der Spitze – für 57 Prozent der Rheinland-Pfälzer „an der Zeit für eine andere Partei“.

Parteiansehen: SPD verliert Ausnahmestellung
So erlebt die lange hochgeschätzte Rheinland-Pfalz-SPD einen heftigen Imageeinbruch und liegt beim Parteiansehen (+5/-5-Skala: 0,5; 2021: 2,0) nur marginal vor der CDU (0,4; 2021: 0,9). Noch schwächer ist in Rheinland-Pfalz das Ansehen der SPD-Bundespartei, deren Politik in der Bundesregierung nach Meinung von 54 Prozent der SPD im Land jetzt geschadet hat. Die Bundesregierung insgesamt (minus 0,4) wird ebenso wie Kanzler Friedrich Merz (minus 0,5) negativ bewertet, wobei das wichtigere Wahlmotiv die Landespolitik war: Für 40 Prozent der Befragten war die Bundespolitik wichtiger, für 56 Prozent aber die Politik in ihrem Bundesland.

Landesregierung: Leistungsabfall und Versäumnisse
Hier meinen nur noch 36 Prozent (2021: 59 Prozent), dass Rheinland-Pfalz gut auf die Zukunft vorbereitet ist. Parallel sinkt die Zufriedenheit mit der Landesregierung auf ein Rekordtief (+5/-5-Skalal: 0,2; 2021: 1,3), wobei Grüne und FDP noch weitaus kritischer gesehen werden als die SPD. Für 75 Prozent hat die Ampel zu wenig für die Finanzausstattung der Kommunen getan, für 71 Prozent zu wenig für bessere Infrastruktur und für 73 Prozent zu wenig zur Verbesserung der Situation an den Schulen – Defizite, die dann auch bei den Parteikompetenzen durchschlagen.

Parteikompetenzen: Führungswechsel bei Top-Themen
Besonders symptomatisch ist hier ein Führungswechsel beim für die Wähler wichtigsten Thema: Bei „Bildung und Schule“ fällt die SPD (23 Prozent, minus acht) erstmals seit Jahrzehnten hinter die CDU (30 Prozent, plus acht). Daneben wird der CDU auch bei „Verkehr“, „Infrastruktur“, „Wirtschaft“ und „Zukunft“ mehr Kompetenz zugeschrieben als der SPD. Die Grünen punkten – weniger überzeugend als 2021 – bei „Klimaschutz“ und die AfD wie gewohnt beim Thema „Flüchtlinge/Asyl“, was auf der Problemagenda des Landes aktuell aber nur eine Neben-rolle spielt.

Spitzenkandidaten: Schweitzer mit begrenzter Zugkraft
Bei den Spitzenkandidaten ist die SPD leicht im Vorteil, von der Überlegenheit rheinland-pfälzischer Regierungschefs vergangener Jahre bleibt Alexander Schweitzer aber weit entfernt. 57 Prozent der Befragten bescheinigen dem Ministerpräsidenten gute Arbeit. Bei Malu Dreyer und Kurt Beck waren dies vor früheren Wahlen im Schnitt gut drei Viertel. Beim Ansehen auf der +5/-5-Skala erreicht Schweitzer 1,4 (Dreyer 2021: 2,3), sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder kommt auf 0,9. Als Ministerpräsidenten favorisieren 39 Prozent Alexander Schweitzer, 31 Prozent sind für Gordon Schnieder (keinen von beiden/weiß nicht 12 bzw. 18 Prozent).

Wer wählte wen: Generation 60plus sichert CDU-Wahlsieg
Die Basis für den CDU-Wahlsieg legt sehr klar die ältere Generation: Nach einem deutlichen Plus liegt die CDU bei den ab 60-Jährigen mit 40 Prozent weit vor der SPD (34 Prozent) und einer hier relativ schwachen AfD (14 Prozent). Die Grünen schaffen in der Generation 60plus nur sechs Prozent. Bei allen unter 60-Jährigen kommen die Grünen auf zehn Prozent, die SPD erzielt hier nur noch 21 Prozent, CDU und AfD liegen bei allen unter 60-Jährigen mit jeweils 24 Prozent gleichauf. Während es bei der CDU kaum geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, ist die SPD unter Männern schwächer als unter Frauen (24 bzw. 29 Prozent). Bei der AfD ist das wie gewohnt umgekehrt (Männer/Frauen: 24 bzw. 16 Prozent).

AfD-Erfolg: Unzufriedenheit und Überzeugung
Der Erfolg der AfD basiert wie auch anderswo auf einem Mix aus Protest, Unzufriedenheit und Überzeugung. Häufig begleitet vom Gefühl der Benachteiligung und ökonomischen Abstiegsängsten, werden Politik und Regierende in Bund und Land im AfD-Lager extrem kritisch gesehen. Die AfD ist hingegen für 95 Prozent ihrer Anhänger „die einzige Partei, die die wichtigen Probleme beim Namen nennt“.

Nächste Koalition: Regierungsparteien wichtiger als Regierungschef
Dass die Politik besser wäre, wenn die AfD an der Regierung beteiligt wäre, meinen unter allen Befragten aber nur 20 Prozent und eine CDU-AfD-Koalition wird mit aller Klarheit abgelehnt (gut/schlecht/egal: 16/78/5 Prozent). Weitaus geringer sind die Vorbehalte bei Schwarz-Rot unter CDU-Führung (gut/schlecht/egal: 40/41/16 Prozent) – in einem Bundesland, in dem bei dieser Wahl für 72 Prozent (plus 19) wichtiger war, welche Parteien regieren und nur noch für 22 Prozent (minus 15), wer in Rheinland-Pfalz nächster Ministerpräsident wird.

Umfragen: Methodische Informationen
Die Zahlen basieren auf einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.509 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz in der Woche vor der Wahl (telefonisch/online) und auf der Befragung von 16.834 Wähler/innen am Wahltag.
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen e.V.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 18:52

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    Christian Baldauf CDU

    INSERAT

    Johannes Zehfuß CDU

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com