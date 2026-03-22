

Starker Auftakt am Wahlsonntag: In Landau haben bis 13 Uhr bereits über die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Auch im Wahlkreis 50 liegt die Beteiligung auf hohem Niveau.

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz ist in Landau bereits am frühen Nachmittag hoch. Wie die Stadt mitteilt, lag die Beteiligung um 13 Uhr bei 55,9 Prozent.

In dieser Zahl enthalten sind auch die 12.403 Briefwählerinnen und Briefwähler, die ihre Stimme bereits im Vorfeld abgegeben haben. Insgesamt sind in Landau 35.641 Personen wahlberechtigt.

Auch im gesamten Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz, zu dem neben der Stadt Landau auch die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer gehören, zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier lag die Wahlbeteiligung um 13 Uhr bei 59,6 Prozent bei insgesamt 57.526 Wahlberechtigten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Auszählung der Stimmen am Wahlabend ab 18 Uhr im Ratssaal des Landauer Rathauses verfolgen. Aktuelle Ergebnisse für ganz Rheinland-Pfalz werden zudem online unter www.rlp-wahlen.de

veröffentlicht.

Bildunterschrift:

Blick hinter die Kulissen: Im Rathaus werden die Materialien für alle Landauer Wahllokale vorbereitet.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 15:41