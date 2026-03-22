Landau – Kontrollen zur Einhaltung des LKW-Durchfahrtsverbots auf der B10



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag (21.03.2026) wurden an der A65, Anschlussstelle Landau-Nord, und der B10 Durchfahrtskontrollen durchgeführt. Von acht kontrollierten LKW-Fahrern mussten fünf umkehren, da sie keine entsprechende Berechtigung vorweisen konnten.

Aufgrund von Tunnelarbeiten ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost bereits seit dem 27.02.2026 voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 an. Die örtliche Umleitung erfolgt über Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler.

Um diese Strecke zu entlasten, ist die Durchfahrt auf der B10 für Lastkraftwagen über 7,5 t – ausgenommen Anliegerverkehr – untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 20:05