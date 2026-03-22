Landau – Deutsch-Französischer Bauernmarkt und verkaufsoffener Sonntag am 29. März in der Landauer Innenstadt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Genuss, Frühlingsstimmung und grenzüberschreitende Vielfalt: Am Sonntag, 29. März, verwandelt sich der Landauer Rathausplatz von 11 bis 18 Uhr in einen Treffpunkt für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker. Bereits zum 12. Mal treffen hier regionale Spezialitäten aus der Pfalz auf kulinarische Köstlichkeiten aus dem Elsass – und machen den Deutsch-Französischen Bauernmarkt zu einem besonderen Erlebnis für alle Sinne. Und nicht nur das: Passend zum Marktsonntag öffnen zwischen 13 und 18 Uhr auch die Geschäfte in der Innenstadt und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein.

„Der Deutsch-Französische Bauernmarkt bringt jedes Jahr aufs Neue die besondere Lebensart unserer Region auf den Punkt: hochwertige Produkte, herzliche Begegnungen und die Freude an gutem Essen und geselligem Miteinander“, betont die Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH Nina Ziegler. „Gerade im Frühling zeigt sich Landau von seiner schönsten Seite – wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Gästen die neue Saison einzuläuten.“

Ob ofenfrisches Brot, feine Ziegenkäsevariationen, hausgemachte Marmeladen, französisches Gebäck oder frisch geräucherte Forellen: Die Auswahl ist ebenso vielfältig wie hochwertig. Im Mittelpunkt stehen Produkte aus der Region, nachhaltige Erzeugung und die enge Verbindung von Tradition und Genuss. Neben dem kulinarischen Angebot lädt der Markt auch zum entspannten Verweilen ein: Ein Glas Wein, kleine Leckereien und die ersten warmen Sonnenstrahlen sorgen für eine besondere Atmosphäre mitten in der Stadt. Abgerundet wird das Angebot durch liebevoll ausgewählte Frühlings- und Dekorationsartikel.

Parallel dazu öffnen von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Landauer Einzelhändel präsentiert die aktuellen Frühjahrskollektionen und die Cafés und Restaurants locken die Besucherinnen und Besucher in ihre Außengastronomie. Ein Bummel durch die historische Altstadt lässt sich so ideal mit dem Marktbesuch verbinden.

Quelle: StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 09:24