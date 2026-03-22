Kuhardt – Einbruch in Vereinsheim



Kuhardt/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim und einem unweit davon liegenden Baucontainer in Kuhardt.

In beiden Fällen schlugen die Täter ein Fenster ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld aus dem Vereinsheim und Gebrauchsgegenstände aus dem Container. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 20:11