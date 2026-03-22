Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.Wie bereits berichtet kam es am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr auf dem Kurpfalzring in Heidelberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Der junge Fahrer war aus dem Stadtteil Pfaffengrund in Richtung Wieblingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve kurz vor der Brücke oberhalb der S-Bahnhaltestelle Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Dabei geriet er nach links in den Gegenverkehr, kollidierte mit dem Bordstein sowie der Schutzplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Fahrzeug geschleudert.

Anschließend prallte der 18-Jährige gegen das Brückengeländer und stürzte über dieses auf das Gleisbett unterhalb der Brücke. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Unfallsachverständigen hinzugezogen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Schienenverkehr für etwa 30 Minuten eingestellt. Der Kurpfalzring war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 10:20 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174-4111 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 09:04