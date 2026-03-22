Brutaler Angriff in der Nacht in Heidelberg: Ein 41-Jähriger schlägt einer 35-jährigen Frau an einer Ampel mit einer Getränkedose ins Gesicht. Die Polizei kann den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen.

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Sonntag (22.03.2026) ist es in Heidelberg zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen. Eine 35-jährige Frau wurde gegen 00:55 Uhr im Bereich Czernyring/Eppelheimer Straße von einem Mann mit einer Getränkedose ins Gesicht geschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren sowohl die Geschädigte als auch der 41-jährige Tatverdächtige zu Fuß auf dem Czernyring unterwegs. An einer Ampel im Kreuzungsbereich trafen beide aufeinander. Dort schlug der Mann der Frau unvermittelt mit einer Getränkedose ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Richtung Eppelheimer Straße.

Ersthelfende kümmerten sich umgehend um die verletzte Frau und verständigten die Polizei.

Dank einer Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später in Tatortnähe von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ihre Brille bei dem Angriff beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 11:16