Dannstadt-Schauernheim – Alkoholisierter Radfahrer gestürzt



Dannstadt-Schauernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt beobachtet werden, wie am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim ein 40-jähriger Radfahrer ohne ersichtlichen Grund stürzte.

Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann zwar unverletzt, jedoch stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille. Dem Beschuldigten wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 19:53