Gefährliche Strecke bei Hofstätten: Greifvogel-Ausweichmanöver und Fahrfehler führen zu Kollisionen – 25.000 Euro SchadenBild: Zwei Motorradunfälle innerhalb weniger Stunden im Wellbachtal: Vier Fahrer wurden verletzt, der Sachschaden ist erheblich.

Annweiler / Wellbachtal / Metropolregion Rhein-Neckar – Gleich zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier verletzten Motorradfahrern haben sich am Sonntagnachmittag (22.03.2026) auf der B48 im Bereich des Wellbachtals bei Hofstätten ereignet.

Der erste Unfall geschah gegen 13:50 Uhr: Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Heidelberg musste nach ersten Erkenntnissen einem tieffliegenden Greifvogel ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem weiteren Motorradfahrer.

Nach dem Zusammenstoß fing eines der Motorräder kurzzeitig Feuer. Beide Fahrer waren ansprechbar und erlitten keine schweren Verletzungen, wurden jedoch vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr an nahezu gleicher Stelle: Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Neustadt verlor in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und brachte einen entgegenkommenden Motorradfahrer zu Fall. Auch hier wurden beide Beteiligten leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Landau/Annweiler weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, insbesondere auf der kurvenreichen Strecke im Wellbachtal vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit anzupassen. Weitere Kontrollmaßnahmen auf der B48 wurden angekündigt.

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2026, 21:23