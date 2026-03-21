Weinheim – Jetzt sind es schon fünf

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die TSG Weinheim beteiligt sich als erster Verein an der gemeinsamen
kommunalen Vision „Klimaneutrales Weinheim“
Der Mittagstreff der Weinheimer Wirtschaft ist eine gute Gelegenheit für
Klimaschutz-Bündnisse. Im Herbst 2025 wurde damals bei der Werbe- und Online-Agentur
WebQ die „Gemeinsame Vision – Klimaneutrales Bündnis“ gegründet, mit der Stadt selbst
als erstes Mitglied, dann mit der Sparkasse Rhein Neckar Nord, der Volksbank Kurpfalz,
den Stadtwerken Weinheim und der Firma Freudenberg; ein Schulterschluss zwischen
Kommune und Wirtschaft für eine klimafreundliche Zukunft.
Am Freitag, als der Mittagstreff diesmal im Hector-Sport-Center der TSG Weinheim
stattfand, wurde bekanntgegeben, dass Weinheims größter Sportverein ebenfalls dem
Bündnis angehört – als fünfter Partner und erster Verein. Vor Ort bekräftigen TSG-
Geschäftsführer Alexander Erg und Bürgermeister Andreas Buske die gemeinsame Vision.
Zuvor hatten Tobias Knetsch und Carsten Jakob, die beim Großverein für Nachhaltigkeit
zuständig sind, die TSG als Verein präsentiert, dem Umwelt- und Klimaschutz am Herzen
liegt. Carsten Jakob erläuterte beispielsweise, dass man sich beim Bau des neuen
Hockey-Kunstrasens im Gorxheimer Tal für einen innovativen Untergrund entschieden
habe, der keine Bewässerung braucht. Jener Belag ist auch bei den Olympischen Spielen
2028 in den USA verbaut; in Deutschland ist die TSG der erste Verein, der sich für diese
wassersparende Variante entschieden hat. Rund zwei Millionen kostbares Nass im Jahr
werden so gespart, rechnete Jakob vor. Knetsch berichtete von verschiedenen
Klimaschutzprojekten des Vereins und bereits erfolgreichen Kooperationen mit der Stadt,
zum Beispiel beim Programm Klimafit und beim Stadtradeln.
Im Verein habe man ein Klimaschutzleitbild erarbeitet, das ambitioniert umgesetzt werde. Ute Timmermann und
Luzia Teinert hatten gemeinsam mit der TSG den Beitritt vorbereitet.
TSG-Geschäftsführer Alexander Erg hatte den Vertretern der Weinheimer Wirtschaft und
Weinheims Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann zuvor den Verein präsentiert, der mit rund
7000 Mitgliedern in Weinheim und ganz Baden der größte ist. Darunter sind rund 3000
Kinder und Jugendliche. 65 hauptamtliche Kräfte und rund 350 ehrenamtliche
Übungshelfer halten den gewaltigen Betrieb am Laufen. Alleine rund 1900 Mitglieder
nutzen das Fitnessstudio im Hector-Sport-Center, wo sich jetzt im Tagungssaal auch die
Wirtschaftsvertreter trafen, Das Gebäude soll übrigens in den nächsten Jahren deutlich
erweitert werden.
Wie Erg betonte, leistet der Verein auch außerhalb seines eigentlichen Sportbetriebes in
der Stadtgesellschaft wertvolle Dienste, bietet eine Sport-Kita, betreibt das
Waldschwimmbad, beteiligt sich an der Kerwe und anderen Veranstaltungen der Stadt.
Und jetzt gehört der Verein zu den Pionieren des Kommunalen Klimaschutzes.
Teinert und Timmermann machten die Wirtschaftsvertreter darauf aufmerksam, dass der
nächste Mittagstreff der Weinheimer Wirtschaft, dann der 135. seiner Art, am 10. Juli
nochmal ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet ist.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:49