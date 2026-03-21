Weinheim – Jetzt sind es schon fünf



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die TSG Weinheim beteiligt sich als erster Verein an der gemeinsamen

kommunalen Vision „Klimaneutrales Weinheim“

Der Mittagstreff der Weinheimer Wirtschaft ist eine gute Gelegenheit für

Klimaschutz-Bündnisse. Im Herbst 2025 wurde damals bei der Werbe- und Online-Agentur

WebQ die „Gemeinsame Vision – Klimaneutrales Bündnis“ gegründet, mit der Stadt selbst

als erstes Mitglied, dann mit der Sparkasse Rhein Neckar Nord, der Volksbank Kurpfalz,

den Stadtwerken Weinheim und der Firma Freudenberg; ein Schulterschluss zwischen

Kommune und Wirtschaft für eine klimafreundliche Zukunft.

Am Freitag, als der Mittagstreff diesmal im Hector-Sport-Center der TSG Weinheim

stattfand, wurde bekanntgegeben, dass Weinheims größter Sportverein ebenfalls dem

Bündnis angehört – als fünfter Partner und erster Verein. Vor Ort bekräftigen TSG-

Geschäftsführer Alexander Erg und Bürgermeister Andreas Buske die gemeinsame Vision.

Zuvor hatten Tobias Knetsch und Carsten Jakob, die beim Großverein für Nachhaltigkeit

zuständig sind, die TSG als Verein präsentiert, dem Umwelt- und Klimaschutz am Herzen

liegt. Carsten Jakob erläuterte beispielsweise, dass man sich beim Bau des neuen

Hockey-Kunstrasens im Gorxheimer Tal für einen innovativen Untergrund entschieden

habe, der keine Bewässerung braucht. Jener Belag ist auch bei den Olympischen Spielen

2028 in den USA verbaut; in Deutschland ist die TSG der erste Verein, der sich für diese

wassersparende Variante entschieden hat. Rund zwei Millionen kostbares Nass im Jahr

werden so gespart, rechnete Jakob vor. Knetsch berichtete von verschiedenen

Klimaschutzprojekten des Vereins und bereits erfolgreichen Kooperationen mit der Stadt,

zum Beispiel beim Programm Klimafit und beim Stadtradeln.

Im Verein habe man ein Klimaschutzleitbild erarbeitet, das ambitioniert umgesetzt werde. Ute Timmermann und

Luzia Teinert hatten gemeinsam mit der TSG den Beitritt vorbereitet.

TSG-Geschäftsführer Alexander Erg hatte den Vertretern der Weinheimer Wirtschaft und

Weinheims Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann zuvor den Verein präsentiert, der mit rund

7000 Mitgliedern in Weinheim und ganz Baden der größte ist. Darunter sind rund 3000

Kinder und Jugendliche. 65 hauptamtliche Kräfte und rund 350 ehrenamtliche

Übungshelfer halten den gewaltigen Betrieb am Laufen. Alleine rund 1900 Mitglieder

nutzen das Fitnessstudio im Hector-Sport-Center, wo sich jetzt im Tagungssaal auch die

Wirtschaftsvertreter trafen, Das Gebäude soll übrigens in den nächsten Jahren deutlich

erweitert werden.

Wie Erg betonte, leistet der Verein auch außerhalb seines eigentlichen Sportbetriebes in

der Stadtgesellschaft wertvolle Dienste, bietet eine Sport-Kita, betreibt das

Waldschwimmbad, beteiligt sich an der Kerwe und anderen Veranstaltungen der Stadt.

Und jetzt gehört der Verein zu den Pionieren des Kommunalen Klimaschutzes.

Teinert und Timmermann machten die Wirtschaftsvertreter darauf aufmerksam, dass der

nächste Mittagstreff der Weinheimer Wirtschaft, dann der 135. seiner Art, am 10. Juli

nochmal ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet ist.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:49