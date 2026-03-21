Speyer – Zwei frisierte Kleinkrafträder sichergestellt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, gegen 13:18 Uhr, kontrollierte die Polizei auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dudenhofen und Speyer zwei Kleinkrafträder. #

Die 15- und 16-jährigen Fahrer waren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h unterwegs, obwohl die Fahrzeuge technisch auf 25 km/h begrenzt sein müssten. Da beide Jugendlichen lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügten, wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Beide Kleinkrafträder wurden vor Ort sichergestellt. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:52