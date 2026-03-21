Zur Eindämmung der Amerikanischen Faulbrut verschärft der Rhein-Pfalz-Kreis die Vorschriften für den Transport von Bienenvölkern. Künftig ist eine zusätzliche Laboruntersuchung verpflichtend.

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Rhein-Pfalz-Kreis hat eine neue Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut, einer gefährlichen Bienenseuche, erlassen. Ziel der Maßnahme ist es, eine weitere Ausbreitung der Krankheit im Zuge der beginnenden Bienenwanderungen zu verhindern.

Nach den neuen Regelungen dürfen Bienenvölker nur noch dann in das Zuständigkeitsgebiet der Veterinärbehörde verbracht oder daraus entfernt werden, wenn sie neben einer klinischen Untersuchung auch eine mikrobiologische Laboruntersuchung der Futterkränze mit negativem Ergebnis durchlaufen haben. Diese Voraussetzung gilt ebenfalls für die Ausstellung sogenannter Wanderkarten.

Das Zuständigkeitsgebiet umfasst neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch die Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal.

Die Allgemeinverfügung hat laut Kreisverwaltung präventiven Charakter und soll verhindern, dass die Bienenseuche in die Region eingeschleppt wird. Hintergrund ist unter anderem das erhöhte Risiko durch saisonale Wanderbewegungen von Bienenvölkern.

Bereits bestehende Allgemeinverfügungen aus dem Jahr 2025 – nach dem Auftreten der Amerikanischen Faulbrut im Landkreis Bad Dürkheim sowie in der Gemeinde Maxdorf – bleiben weiterhin gültig. In den dort festgelegten Sperrzonen gilt nach wie vor ein striktes Verbringungsverbot für Bienenvölker und Bienen.

Hintergrund zur Krankheit

Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung, die ausschließlich Honigbienen befällt. Für den Menschen ist sie ungefährlich, auch der Verzehr von Honig stellt keinerlei Risiko dar.

Weitere Informationen sowie die vollständigen Allgemeinverfügungen stellt der Rhein-Pfalz-Kreis auf seiner Website bereit.

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 08:22