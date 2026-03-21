Neuleiningen – 62-Jährige Autofahrerin ohne Führerschein unter Kokaineinfluss



Neuleiningen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, dem 20.03.2026, wurde der PI Grünstadt ein langsam- und schlangenlinienfahrendes Auto gemeldet, welches in der Sausenheimer Straße in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Aufgrund der verkehrsbehindernden Fahrweise und weiterer Angaben der Fahrzeugführerin wurde mit dieser ein Drogentest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Der 62-Jährigen wurde deshalb zur gerichtsverwertbaren Feststellung des Drogeneinflusses eine Blutprobe entnommen. Da man der Dame bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzog, wurde neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach §316 StGB und wegen des sich Verschaffens von Kokain nach §29 BtmG, auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinun-gen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestim-mungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

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Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:46