Ein großflächiger Schriftzug auf einer Fahrradstraße nahe der IGS Mutterstadt sorgt aktuell für Aufsehen. Unbekannte haben „Nazis raus“ auf die Fahrbahn geschrieben – einen Tag vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mutterstadt ist es aktuell zu einer auffälligen Sachbeschädigung im öffentlichen Raum gekommen. Auf einer Fahrradstraße im Bereich der Integrierten Gesamtschule (IGS) wurde der Schriftzug „Nazis raus“ großflächig auf die Fahrbahn aufgebracht.

Die Aufnahmen zeigen, dass die Parole offenbar mit heller Farbe oder Kreide quer über die Straße geschrieben wurde und damit für Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar ist. Die Schrift erstreckt sich über mehrere Meter und befindet sich unmittelbar im Umfeld der Schule.

Wann genau der Schriftzug angebracht wurde, ist derzeit unklar. Die Bilder entstanden in den Abend- bzw. Nachtstunden und lassen darauf schließen, dass die Aktion möglicherweise unbeobachtet stattfand.

Ob es sich um eine strafbare Sachbeschädigung handelt oder die Farbe leicht entfernbar ist, muss noch geprüft werden. Ebenso ist bislang nicht bekannt, ob bereits Ermittlungen aufgenommen wurden.

Auffällig ist der Zeitpunkt: Am Sonntag, 22. März 2026, findet in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl statt. Ob der Schriftzug im Zusammenhang mit der Wahl steht oder unabhängig davon entstanden ist, ist derzeit jedoch unklar.

Der Vorfall sorgt vor Ort für Diskussionen – sowohl wegen der politischen Botschaft als auch aufgrund der gewählten Fläche im öffentlichen Verkehrsraum.

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Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 08:54