Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Performative Intervention "Ein roter Schatten und ein grüner Geist"

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Benoit Résillot und Studierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe gestalten am Sonntag, 29. März 2026, 16 bis 18 Uhr im Wilhelm-Hack-Museum eine Performance und aktivieren dabei unter dem Motto "Ein Roter Schatten und ein grüner Geist" die Ausstellung "Ulla von Brandenburg.

Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht". So erscheinen Charaktere aus von Brandenburgs Werken mit verschiedenen Rollen und

Aufgaben, die miteinander interagieren und Elemente der Ausstellung neu anordnen.

Der Eintritt ins Museum kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:58