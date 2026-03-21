Ludwigshafen – TVE Männer vor Auswärtsspiel in Bobenheim



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Männer des TV Edigheim stehen am kommenden Sonntag vor ihrem nächsten Auswärtsspiel. Um 17:00 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Ralf Scheuer auf die TSG Bobenheim-Roxheim. Gespielt wird in der Pestalozzi-Schule in Bobenheim-Roxheim.

Nach der bitteren Niederlage zuletzt gegen die MSG Niederfeld/Oggersheim und dem damit verbundenen verpassten Aufstieg sitzt die Enttäuschung im Edigheimer Lager noch immer tief. In einem intensiven und lange offenen Spiel hatte der TVE alles investiert, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben. Damit platzte der Traum vom Aufstieg.

Nun gilt es für die Edigheimer, den Blick wieder nach vorne zu richten. In den letzten beiden Saisonspielen möchte das Team noch einmal zeigen, was in ihm steckt, und sich mit einem versöhnlichen Abschluss aus der Spielzeit verabschieden.

Die Trainingswoche verlief allerdings nicht optimal: Mehrere Spieler konnten aufgrund von Verletzungen und Krankheiten nur eingeschränkt oder gar nicht trainieren. Dennoch ist die Motivation innerhalb der Mannschaft hoch. Jeder weiß, dass in Bobenheim ein unangenehmes Auswärtsspiel wartet.

Sportlich wird es darauf ankommen, in der Defensive wieder kompakter zu stehen und über eine aggressive Abwehr ins Tempospiel zu kommen. Vor allem das schnelle Umschalten nach Ballgewinnen sowie ein geduldiger Spielaufbau im Positionsangriff sollen der Schlüssel sein, um die Abwehr der Gastgeber zu überwinden.

Trotz der schwierigen Woche ist die Marschroute klar: Die Mannschaft will noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die zwei Punkte mit nach Edigheim zu nehmen. Gleichzeitig hofft das Team auch auswärts auf die Unterstützung seiner Fans, die die Mannschaft in dieser Saison bereits mehrfach lautstark begleitet haben. Mit ihrer Unterstützung soll der Grundstein für einen erfolgreichen und versöhnlichen Saisonabschluss gelegt werden.

Foto: hettipicture/ Thorsten Hetterich

Quelle: TV Edigheim Handball

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:20