In der Nacht zu Samstag brennt in Ludwigshafen ein Roller. Zwei Personen fliehen auf einem zweiten Fahrzeug vor der Polizei – die Hintergründe sind noch unklar.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein brennender Roller hat in der Nacht auf Samstag (21.03.2026) in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 02:25 Uhr bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt ein in Flammen stehendes Fahrzeug in der Bayreuther Straße.

Unmittelbar hinter dem brennenden Roller befanden sich zwei Personen auf einem weiteren Roller. Als sie die Polizei bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung kurzzeitig auf, mussten diese jedoch abbrechen, nachdem die Flüchtigen durch eine enge Passage fuhren, die für den Streifenwagen nicht passierbar war.

Ob es sich bei dem brennenden Roller um Diebesgut handelt oder in welchem Zusammenhang die flüchtigen Personen mit dem Brand stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 / 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 09:54