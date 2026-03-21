Ludwigshafen – Kontrolle eines E-Scooters – Fahrt unter Drogeneinfluss



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagmorgen (21.03.2026), gegen 04:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Yorckstraße in Ludwigshafen den 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, was mittels durchgeführten Urintestes bestätigt wurde. Ein verständigter Arzt entnahm ihm bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe. Den E-Scooter stellten die Polizeikräfte bis zur Nüchternheit des Fahrers sicher. Gegen den Mann wird nun wegen der berauschten Fahrt ermittelt.

Auch bei einer Fahrt unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter kann der Führerschein in Gefahr sein. Die Polizei informiert bei solchen Fällen grundsätzlich die Führerscheinstelle. Diese kann die Geeignetheit des Betroffenen prüfen und ggfls. den Führerschein einziehen oder eine Sperre für den Fahrerlaubniserwerb verhängen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:27