Ludwigshafen – Für Familien: Familientag im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Sonderausstellung "Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht", die

noch bis 6. April 2026 gezeigt wird, bietet das Wilhelm-Hack-Museums am Sonntag, 29. März 2026, 14 bis 17 Uhr einen Familientag unter der Leitung von Laura Knorr an.

Eine interaktive Familienführung und ein kreativer Workshop im Museumsatelier eröffnen Groß und Klein viele Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitmachen. Die Familienkarte kostet 22 Euro #

(für maximal fünf Personen).

Eine Anmeldung bis Freitag, 27. März 2026, ist möglich unter Telefon 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:57