Landau – Umstieg auf Onleihe 3.0: Stadtbibliothek Landau erhält ab Ende März ein noch besseres Online-Angebot



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Verlängerung der Leihfrist, unbegrenzte Merklisten und vieles mehr:

Die neue Onleihe Rheinland-Pfalz, der verschiedene Bibliotheken in Rheinland-Pfalz

angehören, wird auf die nächste Generation umgestellt. Ab Dienstag, 24. März,

steht die Onleihe 3.0 zur Verfügung. Auch Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek Landau

profitieren dann von einem verbesserten Online-Angebot.

Die überarbeitete Onleihe-Plattform hält viele neue nützliche Funktionen bereit:

Sie bietet die Möglichkeit zur Verlängerung der Leihfrist aller Medienarten, eine

geräteübergreifende Synchronisation von Lese- und Spielständen zwischen der

Onleihe-App und der Web-Onleihe, eine unbegrenzte Merkliste, den Überblick

einer Leih-Historie sowie einen augenschonenden Dark Mode.

Damit der Umstieg möglichst reibungslos verläuft, empfiehlt die Stadtbibliothek

Landau alle Vormerkungen abzuholen, die vor der Umstellung bereitstehen.

Außerdem sollen Nutzerinnen und Nutzer prüfen, ob aktuelle Software-Updates

verfügbar sind und ob ihre Geräte die Mindestanforderungen erfüllen. Weitere

Informationen dazu finden sich im FAQ-Bereich der Onleihe unter

https://hilfe.onleihe.de/faq-onleihe-3/c-3739.

Die neue Onleihe-App 3.0 kann bereits jetzt kostenlos auf dem Smartphone und

Tablet mit den Betriebssystemen Android, iOS und Fire OS aus den jeweiligen

App Stores heruntergeladen werden. Nutzerinnen und Nutzer, die die Onleihe

mit einem PC, einem Laptop oder einem E-Reader von PocketBook oder tolino

nutzen möchten, gelangen über die Webseite https://rlp.onleihe.de/ zu einer

zentralen Bibliotheksauswahl mit anschließender Anmeldemöglichkeit. Die

bisherige Onleihe-App kann nach der Umstellung nicht mehr genutzt werden.

Die technischen Voraussetzungen sowie alle zentralen Infos zur Onleihe 3.0

können auf https://hilfe.onleihe.de/ abgerufen werden. Auch der kostenlose

Onleihe-Guide mit den wichtigsten Informationen kann dort abgerufen werden.

Die Onleihe Rheinland-Pfalz ist ein Verbund rheinland-pfälzischer Bibliotheken.

Die digitale Bibliothek wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

koordiniert und vom Land gefördert. Die Umstellung auf die Onleihe 3.0 beginnt

am Montag, 23. März, ab 22 Uhr und ist voraussichtlich am Dienstag, 24. März,

gegen Mittag abgeschlossen. Währenddessen ist die Onleihe nicht erreichbar.

Bildunterschrift: Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek Landau profitieren

ab dem 24. März von dem verbesserten Angebot der Onleihe Rheinland-Pfalz.

(Quelle: Onleihe Rheinland-Pfalz)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:02