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20 03 2026 Info Tapinoma magnum
21.03.2026, 11:04 Uhr

Landau – Tapinoma magnum wieder vereinzelt in Landau unterwegs – Stadt setzt auf gemeinsames Vorgehen

20 03 2026 Info Tapinoma magnum
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit den ersten warmen Tagen wird es auch in Landau wieder lebendiger:

Pflanzen blühen, viele Insekten sind unterwegs – darunter stellenweise auch die invasive
Ameisenart Tapinoma magnum. Damit sich diese nicht weiter ausbreitet, startet
der städtische Bauhof ab Montag, 30. März, erneut mit dem Einsatz des
biologischen Mittels Kieselgur auf bekannten städtischen Flächen – vorausgesetzt,
das Wetter spielt mit. Besonders betroffene Stellen werden schon vorab
behandelt.

Bereits im Sommer 2025 hatte die Stadt auf besonders stark betroffenen
öffentlichen Flächen Kieselgur eingesetzt. Das feine, weiße Pulver besteht aus
fossilen Kieselalgen. Es zerstört die Schutzschicht der Ameisen, sodass diese
austrocknen.

Wer auf privaten und städtischen Flächen einen Befall mit Tapinoma magnum
vermutet, kann sich zunächst auf dem Beteiligungsportal www.mitredeninLD.de
über typische Merkmale informieren. Im städtischen GEO-Portal unter
https://maps.landau.de/tapinoma lässt sich außerdem prüfen, ob die Fundstelle
bereits bekannt ist. Ist dies nicht der Fall, kann über den Landauer Mängelmelder
auf dem Beteiligungsportal eine Meldung abgegeben werden. Auch die zentrale
Mailadresse ameisen@landau.de steht für Anfragen und Meldungen zur
Verfügung.

Wichtig zu wissen: Tapinoma magnum lassen sich in der Regel nicht vollständig
beseitigen. Ziel der Maßnahmen ist daher vor allem, den Befall einzudämmen und
eine weitere Ausbreitung möglichst zu verhindern. Die Stadt wird die Entwicklung
in den kommenden warmen Monaten genau beobachten und ihre Maßnahmen
bei Bedarf anpassen.

Vermeidung ist besser als Eindämmung: Auch über Topfpflanzen können die
Ameisen unbemerkt in Gärten und Häuser gelangen. Damit sich Tapinoma
magnum nicht weiterverbreitet, bittet die Stadt um Aufmerksamkeit beim
Pflanzenkauf. Pflanzen sollten vor dem Kauf genau geprüft werden, besonders
im Topf- und Wurzelbereich.

Weitere Informationen zu Tapinoma magnum und den städtischen Maßnahmen
gibt es ebenfalls auf dem Beteiligungsportal der Stadt unter
www.mitredeninLD.de.

Bildunterschrift: Städtische Mitarbeitende des Baufhofs im Einsatz: Mit Kieselgur
können die Ameisen der Art Tapinoma magnum zurückgedrängt werden.
(Archivfoto: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:04

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