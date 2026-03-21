Landau – Tapinoma magnum wieder vereinzelt in Landau unterwegs – Stadt setzt auf gemeinsames Vorgehen



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit den ersten warmen Tagen wird es auch in Landau wieder lebendiger:

Pflanzen blühen, viele Insekten sind unterwegs – darunter stellenweise auch die invasive

Ameisenart Tapinoma magnum. Damit sich diese nicht weiter ausbreitet, startet

der städtische Bauhof ab Montag, 30. März, erneut mit dem Einsatz des

biologischen Mittels Kieselgur auf bekannten städtischen Flächen – vorausgesetzt,

das Wetter spielt mit. Besonders betroffene Stellen werden schon vorab

behandelt.

Bereits im Sommer 2025 hatte die Stadt auf besonders stark betroffenen

öffentlichen Flächen Kieselgur eingesetzt. Das feine, weiße Pulver besteht aus

fossilen Kieselalgen. Es zerstört die Schutzschicht der Ameisen, sodass diese

austrocknen.

Wer auf privaten und städtischen Flächen einen Befall mit Tapinoma magnum

vermutet, kann sich zunächst auf dem Beteiligungsportal www.mitredeninLD.de

über typische Merkmale informieren. Im städtischen GEO-Portal unter

https://maps.landau.de/tapinoma lässt sich außerdem prüfen, ob die Fundstelle

bereits bekannt ist. Ist dies nicht der Fall, kann über den Landauer Mängelmelder

auf dem Beteiligungsportal eine Meldung abgegeben werden. Auch die zentrale

Mailadresse ameisen@landau.de steht für Anfragen und Meldungen zur

Verfügung.

Wichtig zu wissen: Tapinoma magnum lassen sich in der Regel nicht vollständig

beseitigen. Ziel der Maßnahmen ist daher vor allem, den Befall einzudämmen und

eine weitere Ausbreitung möglichst zu verhindern. Die Stadt wird die Entwicklung

in den kommenden warmen Monaten genau beobachten und ihre Maßnahmen

bei Bedarf anpassen.

Vermeidung ist besser als Eindämmung: Auch über Topfpflanzen können die

Ameisen unbemerkt in Gärten und Häuser gelangen. Damit sich Tapinoma

magnum nicht weiterverbreitet, bittet die Stadt um Aufmerksamkeit beim

Pflanzenkauf. Pflanzen sollten vor dem Kauf genau geprüft werden, besonders

im Topf- und Wurzelbereich.

Weitere Informationen zu Tapinoma magnum und den städtischen Maßnahmen

gibt es ebenfalls auf dem Beteiligungsportal der Stadt unter

www.mitredeninLD.de.

Bildunterschrift: Städtische Mitarbeitende des Baufhofs im Einsatz: Mit Kieselgur

können die Ameisen der Art Tapinoma magnum zurückgedrängt werden.

(Archivfoto: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:04