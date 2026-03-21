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La Ola Rutsche mit Jugendlichen 089 ©Foto Hoff
21.03.2026, 10:54 Uhr

Landau – Ostern im Freizeitbad LA OLA: Oster-Auszeit statt Osterstress für die ganze Familie

La Ola Rutsche mit Jugendlichen 089 ©Foto Hoff
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer die Osterfeiertage entspannt und aktiv zugleich verbringen möchte, findet im
Freizeitbad LA OLA das passende Angebot. Unter dem Motto „Oster-Auszeit statt Osterstress“ lädt das Bad Familien, Paare und Erholungssuchende ein, die Feiertage in
angenehmer Atmosphäre zu genießen.

Das Freizeitbad LA OLA hat an Karfreitag sowie am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet und bietet damit ausreichend Zeit für Badespaß, Entspannung
und gemeinsame Familienmomente. An allen übrigen Tagen gelten die gewohnten Öffnungszeiten. Ein besonderer Hinweis gilt für Sauna-Gäste: Am Ostermontag findet keine
Damensauna statt.

Auch während der Osterferien ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Gastronomie hat zusätzlich im Bereich der Wasserwelt geöffnet, sodass Badegäste ihre Auszeit mit Snacks,
Getränken oder einer kleinen Stärkung zwischendurch genießen können.
Ob Action im Wasser, entspannte Stunden im warmen Becken oder eine kleine Pause im Gastronomiebereich – das LA OLA bietet über die Feiertage den idealen Ort für eine
entspannte Oster-Auszeit für die ganze Familie.

Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH
Bildunterschrift: Spaß in der Wasserwelt des Freizeitbades LA OLA. (Bildquelle: Fotografie Britta Hoff.)

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:54

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