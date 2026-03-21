Ein verlorener Farbeimer hat an der Anschlussstelle Landau-Zentrum für eine gefährliche Fahrbahnverschmutzung gesorgt. Die Auffahrt zur A65 musste gesperrt werden – dank Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden.

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein verlorener Farbeimer hat am Freitagnachmittag im Bereich der Anschlussstelle Landau-Zentrum für einen größeren Einsatz gesorgt. Gegen 15:50 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Klein-Lkw im Auffahrtsbereich zur BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen Farbe verloren hatte.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Mitsubishi gehandelt haben. Der Fahrer bemerkte den Vorfall offenbar und versuchte noch, die ausgelaufene Farbe zu beseitigen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass die Fahrbahn auf einer Länge von rund 15 bis 20 Metern erheblich mit Streichputz verschmutzt war. Dadurch bestand eine akute Gefahr für den nachfolgenden Verkehr. Zudem wurden Farbreste im angrenzenden Straßengraben entsorgt, weshalb auch eine Umweltgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Autobahnauffahrt musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden, während eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigte.

Der zunächst flüchtige Verursacher konnte dank mehrerer Zeugenhinweise inzwischen ermittelt werden. Auf ihn kommen nun eine Strafanzeige sowie die Kosten für Reinigung und Entsorgung zu.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 08:29