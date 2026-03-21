Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Früh am Morgen kommt es in Heidelberg zu einem Motorradunfall auf dem Kurpfalzring. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz – sowohl der Straßen- als auch der Bahnverkehr sind derzeit unterbrochen.

Heidelberg. Auf dem Kurpfalzring in Heidelberg hat sich am frühen Morgen ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ereignet. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 5:45 Uhr im Bereich der Brücke oberhalb des Bahnhofs Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen.

Zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen weiteren Beteiligten liegen aktuell noch keine gesicherten Informationen vor.

Aufgrund des Einsatzgeschehens wurden sowohl der Kurpfalzring als auch der Schienenverkehr in dem betroffenen Abschnitt vorübergehend gesperrt. Es kommt zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.

Neben der Polizei befinden sich auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Weitere Details sollen im Laufe des Tages folgen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 08:12