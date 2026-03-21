Bei dem Mountainbike-Foto handelt es sich um ein Symbolbild; Bei einem Streit auf einem Waldweg bei Forst an der Weinstraße eskaliert die Situation: Ein Mountainbike-Fahrer schlägt ein älteres Paar und tritt einer Frau ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Forst an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Freitag (20.03.2026) im Bereich des Forster Steinbruchs gekommen. Ein bislang unbekannter Mountainbike-Fahrer soll ein älteres Ehepaar bei einem Streit auf einem Waldweg angegriffen und verletzt haben.

Nach Angaben der Polizei waren eine 74-jährige Frau und ein 75-jähriger Mann aus dem Raum Köln gegen 13:50 Uhr zu Fuß im Wald unterwegs, als ihnen ein Mann und eine Frau auf Mountainbikes entgegenkamen. Weil sich die Spaziergänger nach Ansicht des Radfahrers nicht weit genug auf der Seite des Weges hielten, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Der männliche Mountainbike-Fahrer ging plötzlich auf die 74-Jährige zu und schlug ihr ins Gesicht. Anschließend attackierte er auch den 75-jährigen Mann und schlug ebenfalls zu. Beim Zurückgehen zu seinem Fahrrad trat der Täter der Frau zusätzlich mit dem Fuß ins Gesicht.

Nach der Tat entfernten sich beide Mountainbike-Fahrer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung

Der gesuchte Mann war mit einem Mountainbike mit hellem Rahmen unterwegs und trug:

rot-blaue Sportschuhe

schwarze Hose

blaue Oberbekleidung mit roten Streifen

Fahrradhandschuhe

rot-schwarzen Helm

schwarzen Rucksack

schwarze Basecap

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Vorfall geben können, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 / 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 09:21