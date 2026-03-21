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Fotobörse Forst Bild A frei
21.03.2026, 11:11 Uhr

Deidesheim – Fotobörse des 3F-Museums in Forst an der Weinstraße

Fotobörse Forst Bild A frei
Deidesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, dem 29. März 2026 findet in der Felix-Christoph-Traberger-Halle in Forst (direkt an der L 516)
zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr die traditionelle Fotobörse des 3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik Deidesheim statt.

Das Museumsteam lädt dazu seine Freunde und Förderer, Sammler sowie alle an historischer Fototechnik Interessierten ein.
Der Schwerpunkt der Börse liegt vor allen Dingen im Bereich der analogen Fotografie, doch mancher Aussteller
bietet bereits digitale Kameratechnik an, so dass sich ein Besuch auch für aktive Fotografen lohnt.

Mitgebrachte Geräte oder Filme können zum Kauf oder Tausch angeboten werden. Die Experten des Museums
stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es zum Beispiel um eine Werteinschätzung oder technische Hilfe geht.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei freiem Eintritt das im Nachbarort gelegene 3F-Museum in
Deidesheim zu besuchen – eine Institution, die mit ihren über 5000 Exponaten europaweit zu den größten
ihrer Art zählt.

Quelle: 3F Deutsches Museum für Foto,- Film- und Fernsehtechnik e. V.

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 11:11

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