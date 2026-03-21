Bad Dürkheim – Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 21.03.2026 gegen 02:20 Uhr wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Zudem drang aus dem Pkw Marihuana-Geruch. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb den jungen Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2026, 10:32