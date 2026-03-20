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20.03.2026, 13:10 Uhr

Worms – Lotto Rheinland-Pfalz verlängert Partnerschaft mit den Nibelungen-Festspielen und „Worms: Jazz & Joy“ für die nächsten drei Jahre

1Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Gleich doppelter Grund zur Freude: Lotto Rheinland-Pfalz verlängert die langjährigen Partnerschaften mit den Nibelungen-Festspielen Worms und „Worms: Jazz & Joy“ um weitere drei Jahre. Die Geschäftsführungen der drei Unternehmen trafen sich nun gemeinsam in Worms, um die Verträge für die Jahre 2026 bis 2028 zu unterschreiben.

Jürgen Häfner, Geschäftsführer Lotto Rheinland-Pfalz:
„Die Nibelungen-Festspiele sind für Lotto Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren ein außergewöhnliches und in dieser Form einzigartiges Kultursponsoring – ein echtes Leuchtturm-Projekt. Ihre große Bedeutung, die überregionale Ausstrahlung und die immer wieder beeindruckenden Inszenierungen vor der einzigartigen Kulisse des Wormser Doms begeistern Jahr für Jahr ein breites Publikum. Dieses Engagement trägt nachhaltig zur positiven Wahrnehmung von Lotto Rheinland-Pfalz bei und unterstreicht unseren Anspruch, kulturelle Höhepunkte im Land langfristig zu begleiten.
Ebenso eng und verlässlich ist unsere Partnerschaft mit dem Festival ‚Worms: Jazz & Joy‘. Auch hier erleben wir, wie mit großer Professionalität, viel Gespür und hoher Qualität ein Kulturereignis geschaffen wird, das Atmosphäre, Begegnung und musikalische Vielfalt auf besondere Weise verbindet. Beide Veranstaltungen stehen beispielhaft für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe – und genau solche Projekte sind für Lotto Rheinland-Pfalz von zentraler Bedeutung.“

Petra Simon, Geschäftsführerin der Nibelungen-Festspiele:
„Die erneute Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal für die Festspiele und die Kultur insgesamt. Für uns ist Lotto ein fester Bestandteil der Nibelungen-Festspiele und als langjähriger sowie verlässlicher Partner nicht mehr wegzudenken. Ich erinnere mich an 2006, als wir gemeinsam das erste Projekt für Kinder und Jugendliche umgesetzt haben. Für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe über all die Jahre hinweg, sind wir sehr dankbar.“

Markus Reis, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH gemeinsam mit Prokuristin Katharina Kaiser:
„In diesem Jahr feiert „Worms: Jazz & Joy“ das 35. Jubiläum. Ohne die Unterstützung und das Engagement von Unternehmen wie Lotto wäre ein Festival dieser Größenordnung allerdings gar nicht denkbar. Daher freuen wir uns über die Verlängerung dieser verlässlichen Partnerschaft und darüber, dass Lotto auch in diesem Jahr allen Festival-Besuchern ermöglicht, sich kostenfrei in der Fotobox eine bleibende Erinnerung an das Festival mitzunehmen.“

Lotto Rheinland-Pfalz
Das Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz, gegründet 1948, mit Sitz in Koblenz, ist ein im Land Rheinland-Pfalz nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Als familienfreundlich auditierter Arbeitgeber bietet Lotto sichere, langfristig angelegte Arbeitsplätze und legt viel Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in allen Lebensphasen. Zudem werden Jahr für Jahr junge Menschen ausgebildet. So sichert das Unternehmen – inklusive seiner rund 870 Annahmestellen im Land – insgesamt rund 6.400 Menschen einen Arbeitsplatz. Neben den 50 Prozent der Spieleinsätze, die an die Spieler ausgeschüttet werden, werden hohe Anteile von fast bis zu 40 Prozent für wichtige gesellschaftliche Anliegen eingesetzt, die allen Bürgern vom Rheinland-Pfalz zugutekommen.
In den mehr als sieben Jahrzehnten seines Bestehens ist Lotto Rheinland-Pfalz darüber hinaus zu jeder Zeit seinem Anspruch gerecht geworden, etwas für die Menschen im Lande zu tun. Viele sind zu großen und kleinen Gewinnern geworden, aber immer und zu jeder Zeit konnten die Menschen davon profitieren, dass sich das Unternehmen zu seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber allen Lebensbereichen bekennt.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:10

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